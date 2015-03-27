В Индии снимут свою "Игру престолов"

Сакши Танвар. Фото: скриншот фильма с участием актрисы

В Индии собираются снять ремейк популярного американского фэнтези-сериала "Игра престолов". Уже выбраны актеры, которые сыграют в адаптации главные роли.

Сериал будет называться "Рани Махал" (Rani Mahal), его показом займется Sony Entertainment Television. Вполне возможно, что индийская версия "Игры престолов" будет исторической драмой, а не фэнтезийной.

По информации Indian Express, известная индийская телевизионная актриса Сакши Танвар сыграет Дейенерис, Мать Драконов. Серсею Ланнистер в адаптации воплотит Анита Хассанандани, а Джона Сноу – Парт Самтаан.

Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис в "Игре престолов". Фото: facebook.com/GameOfThrones

Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" - это экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Огня" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Действие разворачивается в сказочно-мрачном мире Вестероса, полном интриг, войн и смертей. Выдуманное место чем-то напоминает Средневековую Европу. Шоу показывает телеканал HBO.

Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Хитро закрученный сюжет делает акцент скорее на людских взаимоотношениях – любви и ненависти, страхе и силе, преданности и предательстве. Вымышленный мир же служит при этом фоном.

В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей".

Отметим, что пятый сезон телешоу стартует 12 апреля.