26 июля 2016, 14:30

Происшествия

В Подмосковье поезд сбил мужчину при попытке перейти пути

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье поезд сбил мужчину, переходившего пути перед приближающимся составом, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе 10:00 в районе железнодорожной платформы "Быково" Казанского направления. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Личность погибшего выясняется.

Ранее m24.ru сообщало, что электричка сбила мужчину на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел около 10:00 на Курском направлении железной дороги, между станциями "Карачарово" и "Серп и молот". Там, по предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте.

Потерпевший остался жив, ему оказали помощь прибывшие врачи "скорой".

