На западе Москвы погиб рабочий

Фото: m24.ru

На западе столицы двое рабочих серьезно пострадали при проведении лакокрасочных работ. По предварительным данным, один из них скончался, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Барклая, в доме 6, строение 3. Двое рабочих красили подвал. Что именно случилось в ходе работ – предстоит установить правоохранителям.

В конце мая правоохранители обнаружили три трупа в газовом коллекторе на 6-м километре МКАД на востоке столицы. По предварительной версии, погибшие задохнулись в процессе работ.

Погибшими оказались генеральный директор ООО "Евроэффект" и двое сотрудников компании.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили. В коллекторе проводились работы по консервации азота.