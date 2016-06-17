Экскаватор упал в котлован при строительстве метро "Терешково"

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На западе Москвы экскаватор упал в котлован на строительстве станции метро "Терешково", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В районе Солнцево в ходе строительных работ перевернулся и упал в котлован экскаватор. В результате происшествия водитель машины погиб. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Тело погибшего передано бригаде "скорой помощи".

Напомним, в апреле на западе Москвы произошло чрезвычайное происшествие. Около станции метро "Университет" рухнул в котлован экскаватор.

В результате инцидента машинист получил тяжелые травмы.