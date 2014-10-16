Водитель отказался покидать машину перед эвакуацией и просидел в ней сутки

Владелец эвакуируемого авто запрыгнул в салон и отказался его покидать

Водитель погруженного на эвакуатор автомобиля Mazda, просидевший в салоне 22 часа, покинул машину. Мужчину убедили не продолжать свою акцию, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на дублере Профсоюзной улицы. Мужчина припарковался в неположенном месте, а когда вернулся, его иномарку уже погрузили на спецмашину. В последний момент водитель успел проникнуть в салон своего авто. В результате эвакуатор не мог начать движение, поскольку по закону вывозить на штрафстоянку машину, в салоне которой находится человек, нельзя.

"Мы забрали по правилам. Начал ехать - и водитель запрыгнул в машину. Я сразу же остановился, так как мы не имеем права эвакуировать автомобиль с пассажиром", - рассказал водитель эвакуатора Денис Держанов.

В свою очередь, водитель Mazda Константин Алтухов отметил, что действительно остановился под запрещающим знаком и готов оплатить штраф, но эвакуацию считает незаконной и оплачивать не будет.

Конфликт попытались разрешить при помощи дорожных инспекторов, но сотрудники ГИБДД не смогли назвать правых и виноватых в ситуации. Убедить мужчину покинуть автомобиль удалось лишь адвокату, правозащитнику и руководителю Движения автомобилистов России Леониду Ольшанскому.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" намерены взыскать с водителя через суд стоимость расходов на эвакуацию автомобиля, сумму штрафа за парковку в неположенном месте и ущерб службе эвакуации.

Примечательно, что водитель запрыгнул в автомобиль через 200 метров после начала движения эвакуатора.

Отметим, что это не первый случай оригинальной "защиты" своего автомобиля от эвакуации. Так, в июле этого года владелец Ferrari, припаркованного в неположенном месте, вместе с друзьями устроил настоящую погоню на втором автомобиле за уже уехавшим эвакуатором. При этом по ходу погони владелец иномарки несколько раз нарушил правила дорожного движения. Однако догнать эвакуатор он все-таки не смог.

А в Туле автолюбительница попыталась растопить сердца работников эвакуатора стриптизом. Сначала девушка сняла с себя брюки. Этого оказалось недостаточно, чтобы машину вернули на место. Тогда в ход пошли более эффектные приемы - топлесс и танцы возле эвакуатора в обнаженном виде. Однако от штрафа и эвакуации автомобиля девушку это все равно не спасло.