Пожар на заводе "Салют" в столице потушен – МЧС

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На востоке столицы произошел пожар на заводе "Салют". На данный момент огонь потушен, пострадавших нет, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Возгорание началось в электрощитовой одного из цехов завода, расположенного на проспекте Буденного. Из здания эвакуировали более 100 рабочих.

Пожар в электрощитовой потушили около полудня По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание.

Ранее на территории завода в центре Москвы произошел пожар в одном из складских зданий. Огонь разгорелся на крыше строения в Гжельском переулке.

Пламя частично перешло в одно из помещений, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.