Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 09:34

Происшествия

Капризный ребенок отказался вручать Елизавете II букет цветов

Фото: ТАСС/Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Мальчик во время встречи с королевой Елизаветой II раскапризничался и отказался дарить цветы высокопоставленной особе, сообщает "Вечерняя Москва".

Как ни старались родители-военные уговорить ребенка, мальчик категорически не хотел взаимодействовать с английской королевой.

Забавный инцидент произошел в Лондоне во время открытия памятника гражданским и военным участникам операций в Афганистане, Ираке, странах Персидского залива в период в 1990–2015 годах.

Церемония, на которую были приглашены более 2,5 тысяч человек, проходила на берегу Темзы в садах Victoria Embankment.

[html]


[/html]

инциденты Елизавета II жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика