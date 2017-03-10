Капризный ребенок отказался вручать Елизавете II букет цветов

Фото: ТАСС/Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Мальчик во время встречи с королевой Елизаветой II раскапризничался и отказался дарить цветы высокопоставленной особе, сообщает "Вечерняя Москва".

Как ни старались родители-военные уговорить ребенка, мальчик категорически не хотел взаимодействовать с английской королевой.

Забавный инцидент произошел в Лондоне во время открытия памятника гражданским и военным участникам операций в Афганистане, Ираке, странах Персидского залива в период в 1990–2015 годах.

Церемония, на которую были приглашены более 2,5 тысяч человек, проходила на берегу Темзы в садах Victoria Embankment.

[html]

This kid had an epic meltdown in front of Queen Elizabeth (he was meant to give her a bouquet of flowers) pic.twitter.com/OPMvvTtt4u — CNN International (@cnni) 9 марта 2017 г.

[/html]