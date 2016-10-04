Названа возможная причина падения крана в центре Москвы

Причиной падения строительного крана в центре Москвы могло стать нарушение технологии сборки стрелы, сообщает РИА Новости.

Cтроительный кран упал на территорию детского сада в районе дома № 4 в Ананьевском переулке. В результате происшествия никто не пострадал.

Падение крана на гусеничном ходу произошло на строительной площадке жилого комплекса, который возводится по адресу: Даев переулок, дом 19. К расследованию причин ЧП подключились сотрудники Госстройнадзора по Москве. В течение недели они планируют провести на объекте проверку.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать специалисты оперативных служб.