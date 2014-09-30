Организатор "Игромира" - о Comic Con Russia, инди-разработчиках и играх осени

Фото: M24.ru

Со 2 по 5 октября в "Крокус Экспо" пройдет девятый по счету фестиваль игровой индустрии "Игромир". В этом году его впервые объединят с Конференцией разработчиков компьютерных игр (КРИ). Но главная особенность в том, что параллельно в том же павильоне будет проходить первый в России фестиваль поп-культуры Comic Con Russia. Это аналог крупного ежегодного международного фестиваля Comic-Con, который проводится в Сан-Диего с 1970 года. В настоящее время он включает в себя выставки комиксов, научной фантастики, фэнтези и кино, телесериалы, мультипликацию, аниме, карточные и видеоигры и многое другое.

M24.ru пообщался с генеральным менеджером "Игромира" и Comic Con Russia Максимом Масловым. Он рассказал нам о том, что ждать посетителям от первого российского фестиваля, о звездах, которые посетят Comic Con, культуре косплея, главной игровой премьере осени и проблемах инди-разработчиков.

- Индустрия комиксов в России только развивается. Почему вы решили устроить выставку?

- Мы рассматриваем Comic Con не как праздник для любителей комиксов, а скорее как фестиваль для поклонников поп-культуры: игры, кино, сериалы, комиксы, настольные игры. В тех же Штатах Comic Con вобрал в себя все эти моменты. А на самый главный фестиваль в Сан-Диего приезжают десятки тысяч человек. На нашем фестивале для любителей комиксов состоится встреча с Дэвидом Ллойдом (иллюстратор комикса "V - значит вендетта" - прим. ред).

Поклонники сериалов смогут взят автограф и сфотографироваться с Мишей Коллинзом (актер сериала "Сверхъестественное" – прим. ред.), а также посетить премьеру первого эпизода анимационного сериала "Звездные войны: Повстанцы". Киноманы первыми увидят уникальные материалы из фильмов "Мстители 2" и "Человек-муравей". Для поклонников "Звездных войн" компания Disney установит отдельный стенд, а любители игр смогут посетить стенд от Nintendo. На сцене выступят Noize MC и группа "Мураками". Всего будет порядка 14 тысяч квадратных метров, забитые под завязку.

- И все же комиксы у нас самая молодая культура. Когда они приживутся?

- Они уже прижились, просто на Западе и в частности в США есть определенное преимущество - там этой культуре гораздо больше лет. У них это в крови - целые поколения выросли на таких супергероях, как Супермен и Бэтмен. В этом году я был на Comic Con в Чикаго – туда приходят целыми семьями: мама одета в костюм Чудо-женщины, а сын – в Человека-паука. За границей люди обычно делают их сами, у них целое поколение знает, как делать костюмы. Там есть свои тусовки и даже магазины для тех, кто создает костюмы – так называемый крафтинг. Мы решили сделать что-то подобное, и у нас на фестивале будет порядка 40 торговых точек, где помимо комиксов можно будет приобрести элементы костюмов или сувениры, дополняющие образ.

- А как с названием - вы выкупали права на "Comic Сon"?

- Не совсем так. Написание "Comic Con" (через пробел – прим. ред.) не является зарегистрированной торговой маркой, это формат. Например, Comic Con Russia – это наша торговая марка, а просто Comic Con – это то же, что "шоу" или "концерт". Поэтому подобных фестивалей огромное количество – они проходят в Америке, Канаде, Европе. Только в Северной Америке и Европе их порядка 10.

- В этом году "Игромир" и Comic Con будут проходить в одно время в одном месте. В чем особенность?

- Все будет проходить в I павильоне: два зала для "Игромира", один – для Comic Con. Причем по одному билету можно будет посетить оба фестиваля. В дальнейшем мы планируем сделать Comic Con отдельным мероприятием. Предположительно, он будет проходить в мае. А в этом году мы, так сказать, сами себе помогаем.

- К "Игромиру" присоединили еще и Конференцию разработчиков компьютерных игр. Как это будет выглядеть?

- Мы выделяем бизнес-зону для общения разработчиков и прессы. Там в два потока будут проходить лекции. Для нас это такой эксперимент, потому что в последнее время КРИ уменьшилось в масштабах, и отдельно ее экономически невыгодно проводить. Посмотрим, как будет в этом году. По осторожным оценкам конференц-часть КРИ посетят порядка 1500 человек, что уже хорошо. И если такой формат устроит наших и участников, и нас, то мы его так и оставим.

- Это уже девятый по счету "Игромир". Что ждать гостям?

- В прошлом году на "Игромире" впервые в России были представлены приставки нового поколения (PlayStation 4 и Xbox One – прим. ред.). А в этом году первая и самая главная новинка – это премьеры новейших проектов для этих консолей. На стендах Microsoft и Sony можно будет увидеть такие продукты, как Drive Club, Batman: Arkham Knight, и все те игры, которые увидела европейская публика.

И, конечно, все мы с большим интересом ждем, как будет представлена игра World Of The Warships. Ведь не секрет, что World Of Tanks – одна из самых популярных в России в целом. Мы надеемся, что World Of The Warships заработает как минимум ту же популярность. Я видел на закрытом показе этот продукт, ее делают наши друзья из питерской студии Wargaming. Тот же онлайн и Free-Too-Play, как в тех же World Of Tanks и World Of Warplanes.

- Как развивается в целом игровая индустрия в России?

- По сравнению с западной, она, конечно, менее развита. Но нам нравится, что крупные компании типа Mail.ru, Wargaming, Gaijin и другие делают по-настоящему успешные проекты. Они развиваются, добавляется новый контент, запускаются новые продукты. В первую очередь хочется, чтобы у нас люди больше играли. Сейчас пошла волна увлечения мобильными играми. Мы очень надеемся, что на этой волне – пусть даже самых простеньких игр типа "Шариков" - люди начнут искать новые впечатления, более сложные игровые механики.

- У вас будут представлены какие-то портативные игры?

- Конечно, от GameInside мы сделаем несколько закрытых показов.

- А как насчет инди-разработчиков?

- С этим у нас сложно. В чем-то они впереди, а в чем-то отстают. Основная проблема в том, что инди-разработчики делают проекты за свой счет. А участие в мероприятии такого масштаба, на такой выставочной площадке для них дорого. Получается, что у них нет возможности достойно себя представить. А кто хочет смотреться скромно или никчемно на фоне стендов Wargaming или того же Mail.ru? Поэтому на следующий год мы планируем запустить новую, отдельную часть "Игромира", посвященную инди-разработчикам.

- А вы сами во что играете?

- Я играю в основном на консолях – у меня есть PS4 и Xbox One. Последнее, во что играл – потрясающий ремейк Last Of Us на PS4. Когда она вышла на PS3, я ее не заметил, и теперь решил наверстать. Перед выставкой у меня, конечно, времени нет. Но я уже наметил, во что буду играть после нее – Destiny, вышедшая на обеих консолях нового поколения. Пожалуй, многие со мной согласятся, что это главный проект осени.

А вообще я больше всего хочу увидеть новый Halo, так как являюсь большим фанатом серии. Пока информация закрытая, но те, кто видел игру на закрытых показах и презентациях, говорят, что новый Halo на Xbox One будет просто фантастическим.

Дмитрий Кокоулин