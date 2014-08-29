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Фестивали

29 августа 2014, 16:19

На фестивале "Игрокон" пройдет чемпионат по "Колонизаторам"

игры турниры настольные игры Игрокон время с детьми фестивали и праздники

Фото: igrokon.org

13 и 14 сентября в Центральном доме художника пройдет осенний фестиваль настольных игр "Игрокон". Здесь поклонникам "настолок" предложат не только сыграть в разные игры, но и принять участие в чемпионатах России по самым популярным из них.

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Всего на третьем этаже ЦДХ будет представлено несколько сотен игр - логических и карточных, словесных и экономических, стратегических и просто забавных. Для самых маленьких гостей "Игрокона" организуют детскую зону с полезными и веселыми развлечениями. Разобраться в незнакомых играх гостям фестиваля с радостью помогут профессионалы, так что тратить время на изучение правил не придется.

Посетители "Игрокона" станут одними из первых, кто опробует в деле новые настольные игры от ведущих российских издательств. Кроме того, на фестивале пройдут российские этапы мировых чемпионатов по культовым играм "Колонизаторы" и "Каркассон". Победители в октябре отправятся отстаивать честь страны на финал в Германию. Для участия в чемпионатах требуется предварительная регистрация.

"Колонизаторы" - немецкая игра-стратегия. Она рассчитана на 3-4 участников. По сюжету, игроки оказываются на необитаемом острове, который должны колонизировать. Победные очки даются за строительство поселений и городов, создание большой армии.

"Каркассон" - тоже немецкая и тоже стратегическая игра. Участвовать могут от 2 до 6 участников. Здесь нужно собирать игровое поле и размещать на нем фишек своих подданных. В зависимости от того, на какую местность поставлена фишка, она становится рыцарем, крестьянином, монахом или разбойником.

Зимний фестиваль настольных игр "Игрокон-2014" открылся в Москве

На "Игроконе" пройдут турниры по различным играм, победители получат полезные и приятные призы. На местной ярмарке удастся купить игры по специальным ценам. На фестивале, кроме того, устроят встречи с авторами и дизайнерами известных игр.

Время работы - с 11.00 до 22.00. Вход свободный, участие в играх - тоже.

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