Обновленные Heroes of Might & Magic III вышли на планшетах и PC

Фото: store.steampowered.com
29 января вышла обновленная культовая пошаговая стратегия Heroes of Might & Magic III от компании Ubisoft. Игра доступна на iTunes, Google Play и Steam.
Среди нововведений - высокое разрешение, улучшенная графика и совместимость с широкоформатными мониторами.
Всего игрокам доступно семь сценариев, 50 карт, а также локальная многопользовательская игра и редактор карт. Стоит отметить, что в PC-версии можно будет поделиться опытом с другими участниками сообщества Heroes III.
Большинство геймеров до сих пор считает Heroes III лучшей частью из серии. В отличие от второй части, в ней больше количество замков, персонажей, артефактов и заклинаний. Также стоит отметить улучшенную тактику боя.
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