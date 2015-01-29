Обновленные Heroes of Might & Magic III вышли на планшетах и PC

Фото: store.steampowered.com

29 января вышла обновленная культовая пошаговая стратегия Heroes of Might & Magic III от компании Ubisoft. Игра доступна на iTunes, Google Play и Steam.

Среди нововведений - высокое разрешение, улучшенная графика и совместимость с широкоформатными мониторами.

Всего игрокам доступно семь сценариев, 50 карт, а также локальная многопользовательская игра и редактор карт. Стоит отметить, что в PC-версии можно будет поделиться опытом с другими участниками сообщества Heroes III.

Культовая пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic III была выпущена компанией "3DO" в 1999 году. Русское издание от "Бука" вышло 15 марта 2000 года. В настоящее время выпущено шесть игр серии и представлен трейлер седьмой части Большинство геймеров до сих пор считает Heroes III лучшей частью из серии. В отличие от второй части, в ней больше количество замков, персонажей, артефактов и заклинаний. Также стоит отметить улучшенную тактику боя.





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