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Игры

28 января 2015, 18:51

Игру GTA V продали за 20 рублей из-за технического сбоя

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Плакат к игре GTA V. Фото: facebook.com/gta5.grandtheftauto5

Российские пользователи игрового сервиса Steam смогли сделать предзаказ игры Grand Theft Auto V за 19,99 рублей вместо положенных 1999 рублей. Такой ценник игра получила из-за технического сбоя.

Официальный релиз версии GTA V запланирован на 24 марта, а предзаказ игры стал доступен 27 января. Сегодня компания обнаружила и исправила сбой. За это время более сотни игроков успели купить игру практически за бесценок, сообщает TJournal.

Компания Steam объяснила, что убытки понесет компания-разработчик игры Rockstar и начала отзывать транзакции.

Один из купивших GTA V изучил пользовательское соглашение, где говорится, что платежи Steam не подлежат обмену и возврату, и обратился с жалобой в компанию. В компании поддержки Steam под названием Valve согласились с игроком и разрешили оставить копию игры в виде исключения.

На данный момент игру отозвали не у всех пользователей. Игрокам советуют отправить претензию в компанию Valve, чтобы сохранить копию GTA V.

Напомним, экшн-игра о преступном мире Grand Theft Auto появилась в 1997 году. На данный момент вышло пятнадцать игр серии. Новая часть - GTA V вышла в сентябре 2013 года на плаформах PlayStation 3 и Xbox 360. Версию игры для персонального компьютера пришлось ждать больше года.

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