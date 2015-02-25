Релиз GTA V на PC перенесли на апрель

Фото: rockstargames.com
Компания Rockstar вновь перенесла релиз Grand Theft Auto V на PC. На этот раз игру планируют выпустить 14 апреля. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Задержку объяснили тем, что на отладку PC-версии потребовалось дополнительное время. Изначально GTA V для PC должна была поступить в продажу 27 января, но релиз был перенесен на 24 марта.
Разработчики извинились и в качестве компенсации обещают тем, кто оформил предзаказ, 200 тысяч игровых долларов, которые можно будет тратить в многопользовательском режиме игры — GTA Online.
10 марта на консолях выйдет Heists ("Ограбления" - аддон к GTA Online) - кооперативная онлайн игра на четырех человек. На PC грабить банки можно будет сразу после выхода игры.
Напомним, из-за сбоя российские пользователи игрового сервиса Steam смогли сделать предзаказ игры GTA V на PC за 19,99 рублей вместо положенных 1999 рублей.
