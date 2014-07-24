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Происшествия

24 июля 2014, 19:49

Британские полицейские поймали грабителя благодаря игре Call of Duty

игры криминал грабители Call of Duty

Британские полицейские поймали преступника, совершившего вооруженное ограбление, благодаря компьютерной игре Call of Duty, сообщает The Argus.

История произошла еще в апреле. Двое грабителей ворвались в дом к семье из трех человек в Истбурне, связали их, забрав деньги и ценности. На горе бандитам, один из пострадавших в этот момент играл на Xbox по сети в Call of Duty: Black Ops 2.

Благодаря включенной голосовой связи игроки услышали разговоры преступников. В итоге один из игравших, который знал пострадавших лично, позвонил в полицию.

Первый преступник был задержан менее чем два часа спустя. Следователям помогло то, что подозреваемый состоит на учете в полиции и прямо по ходу ограбления ответил на звонок инспектора. Попавшегося приговорили к восьми годам тюремного заключения. Второго преступника все еще разыскивают.

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