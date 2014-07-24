Британские полицейские поймали грабителя благодаря игре Call of Duty

Британские полицейские поймали преступника, совершившего вооруженное ограбление, благодаря компьютерной игре Call of Duty, сообщает The Argus.

История произошла еще в апреле. Двое грабителей ворвались в дом к семье из трех человек в Истбурне, связали их, забрав деньги и ценности. На горе бандитам, один из пострадавших в этот момент играл на Xbox по сети в Call of Duty: Black Ops 2.

Благодаря включенной голосовой связи игроки услышали разговоры преступников. В итоге один из игравших, который знал пострадавших лично, позвонил в полицию.

Первый преступник был задержан менее чем два часа спустя. Следователям помогло то, что подозреваемый состоит на учете в полиции и прямо по ходу ограбления ответил на звонок инспектора. Попавшегося приговорили к восьми годам тюремного заключения. Второго преступника все еще разыскивают.