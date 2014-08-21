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Фестивали

21 августа 2014, 17:08

На "Днях культуры" в Воронцовском парке проведут уроки акварели

игры мастер-классы свежий воздух время с детьми фестивали и праздники Воронцовский парк Дни культуры

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В Воронцовском парке 23 и 24 пройдут "Дни культуры". Здесь гостей ждут уроки акварели и чтение лимериков - коротких стихотворений, авторы которых обыгрывают бессмыслицу.

Посетители фестиваля смогут научиться лепке и живописи, освоить вышивку по фетру, а также танцы. Можно будет также посетить лекторий и сходить в открытый кинотеатр. Любителей музыки ждет джаз.

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Важное место на празднике займут книги. Так, здесь откроются шатер-читальня с отдельной комнатой для детей и книжный фри-маркет. В парке установят настоящий печатный станок и гигантские "уши", через которые удастся послушать аудиокниги и радио-спектакли. Кроме того, детям и их родителям предложат смастерить собственную книжку и нарисовать к ней обложку.

На одной из тихих полян парка устроят перфоманс "Рояль в кустах". На музыкальном инструменту будут играть пианисты-виртуозы.

Также гостей фестиваля ждут детский спектакль, выступления духового оркестра, группы "Ярилов Зной", джаз-оркестра "Данс-Лэнд" под управлением Мильштейна, солистов арт-проекта "Тенора XXI века", ансамбля "Мелодия" Гараняна, шоу уличных театров Tall brothers и "Охочие комедианты" и встреча-концерт композитора Григория Гладкова.

Напомним, что "Дни культуры" устроят 23 и 24 августа также в парке 850-летия Москвы. Здесь научат делать закладки для книг, покажут научные экспозиции и устроят викторины.

"Дни культуры" проходят в разных округах столицы с июля по август в рамках Года культуры в России. Участники проекта – библиотеки, художественные школы, театры, находящиеся в ведении департамента культуры. Москвичи могут узнать новое о культурной жизни в округе и записаться в понравившееся учреждение.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, приоритет отдается развитию культуры на периферии, где наблюдается дефицит культурных учреждений.

"Дни культуры" - часть фестиваля "Лучший город Земли". Событие включает в себя главные городские летние праздники, стрит-арт, уличный театр, музыку и танцы, городской маркет еды, а также мероприятия в парках и административных округах.

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