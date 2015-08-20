В Google Play загрузили игру об уничтожении санкционной еды

Фото: play.google.com

В онлайн-магазине приложений Google Play появилась игра "Антисанкции", в которой надо уничтожать санкционную еду.

На экране приложения появляются продукты питания, которые падают вниз. Пользователь должен нажимать на них, и тогда они взрываются. Чем выше уровень, тем быстрее падает еда.

Пользователи отмечают, что в игре не хватает катка для уничтожения продуктов.

Напомним, с 2014 года в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля этого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению.

Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Федеральная таможенная служба предложила ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов на территорию России. По мнению ФТС, несмотря на введение запрета на ввоз продукции из отдельных государств, таможенники продолжают выявлять ее на границе.