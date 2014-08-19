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Игры

19 августа 2014, 16:08

Создатель популярной игры Flappy Bird анонсировал новый проект

игры Flappy Bird Swing Copters

Создатель игры Flappy Bird, вьетнамский программист Донг Нгуен анонсировал новую игру под названием Swing Copters. Она выйдет 21 августа на iOS и Android. Обычную версию можно будет скачать бесплатно, а версия без рекламы будет стоить 0,99 доллара. Об этом сообщает Touch Arcade.

В Swing Copters вы будете управлять человечком с пропеллером на голове, пытающемся взлететь как можно выше. Ему на пути будут мешаться балки и качающиеся молоты. Все, что нужно игроку, как и в Flappy Bird – контролировать траекторию полета, чтобы пролететь как можно больше. Судя по видеоролику, играть в Swing Copters будет также сложно, как и в Flappy Bird.

Донг Нгуен стал известным благодаря Flappy Bird - игре, появившейся в App Store в мае 2013 года. Несмотря на простой интерфейс и сложность, игра быстро набрала популярность. А программист стал получать с рекламы около 50 тысяч долларов в месяц. Однако в феврале он удалил игру из App Store и Google Play, так как она получилась слишком затягивающей.

После этого устройства с установленной игрой продавались по баснословным ценам, а игры-клоны стали появлятсья чуть ли не каждый день. Разработчик заявил, что вернет приложение, если в нем появятся принудительные перерывы. В первых числах августа немного модернизированную игру (добавился выбор птиц и новые преграды) вернули в магазин Amazon, но не в App Store и Google Play.

Играть Flappy Bird онлайн.

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