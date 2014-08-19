Создатель популярной игры Flappy Bird анонсировал новый проект

Создатель игры Flappy Bird, вьетнамский программист Донг Нгуен анонсировал новую игру под названием Swing Copters. Она выйдет 21 августа на iOS и Android. Обычную версию можно будет скачать бесплатно, а версия без рекламы будет стоить 0,99 доллара. Об этом сообщает Touch Arcade.

В Swing Copters вы будете управлять человечком с пропеллером на голове, пытающемся взлететь как можно выше. Ему на пути будут мешаться балки и качающиеся молоты. Все, что нужно игроку, как и в Flappy Bird – контролировать траекторию полета, чтобы пролететь как можно больше. Судя по видеоролику, играть в Swing Copters будет также сложно, как и в Flappy Bird.