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Игры

18 августа 2014, 16:34

Площадка для игры в пинг-понг открылась на ВДНХ

игры ВДНХ настольный теннис пинг-понг спортивные соревнования

Фото: M24.ru

На ВДНХ перед Домом культуры (павильон №84) открылась площадка для игры в пинг-понг. В распоряжении всех желающих - 12 современных столов, играть на которых можно бесплатно без ограничений по времени, сообщает пресс-служба выставки.

Если у желающих поиграть в настольный теннис нет своих ракеток и шариков, то они могут воспользоваться бесплатной арендой спортивного инвентаря.

Кроме того, справа от площадки расположен пункт проката (строение №481). Там всегда в наличии 12 комплектов: 24 ракетки и 12 шариков.

Инвентарь выдается под залог в 1 тысячу рублей при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность. С арендатором заключается договор проката.

После возвращения ракеток и шариков посетитель получает залог.

Площадка для пинг-понга и пункт бесплатного проката спортивного инвентаря работают ежедневно с 11.00 до 22.00.

На ВДНХ прошли соревнования по пинг-понгу на Кубок мэра Москвы

Напомним, в конце июля на ВДНХ прошли соревнования "Кубок мэра Москвы по пинг-понгу". Соревнования проходили в женских, мужских и парных дисциплинах.

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