История The Sims: убийство в бассейне, инцест и власть над миром

"Игропром": The Sims-4

4 сентября в свет вышел долгожданный симулятор жизни The Sims 4. Cпустя две недели наши красные глаза отдохнули от экрана монитора, и теперь можно поделиться впечатлениями от игры. Мы пообщались с любителями The Sims и психологом. Фанаты рассказали нам о том, как женить сима на собственной внучке, а психолог - о властолюбии поклонников The Sims и значении смерти в виртуальном мире.

The Sims 4

Основное нововведение четвертой части The Sims – 15 различных эмоций, от которых напрямую будет зависеть жизнь симов: их характер, продуктивность, отношения с друзьями и семьей. Графически The Sims 4 далеко не шагнул, зато, если постараться, сим может стать вашей точной копией – в игре добавили удобный и до боли простой редактор модели. Ах, да - вы можете выбрать симу голос и дурацкую походку.

Однако не обошлось и без разочарований. Из игры убрали любимые многими бассейны, в которых можно было не только купать симов, но и топить. Также не стало и ползающих младенцев - после пеленочного периода сим сразу превращается в школьника. Те, кто привык любоваться семейным древом, также будут огорчены - его здесь нет.

Итак, вам на выбор предоставляются два города. Построить свой дом стало гораздо проще и увлекательнее – удобный редактор строительства, готовые наборы комнат и декоративных объектов. Кстати, вы можете бесконечно масштабировать любой из предметов, что выглядит не столько странно, сколько забавно. Например, можно создать телевизор размером со стену.

Шагая в ногу со временем, в The Sims 4 добавили облачную галерею, где игроки могут не просто выкладывать свои фото, но и… ставить лайки или комментировать фото друзей – все, что нужно любителям селфи и соцсеточек. Однако, пока не выйдут дополнения, особо разгуляться негде: два города с несколькими кварталами, немного одежды и предметов. Игра явно проигрывает по разнообразию предыдущей части, будто это демо-версия. Так что готовьте ваши кошельки для аддонов. Кстати, за базовую версию игры придется отдать 1499 рублей. The Sims 4 доступна на PC.

История The Sims

Начало начал

В 1989 году основатель компании Maxis Уилл Райт выпустил серию SimCity. За короткое время ее популярность побила все рекорды. Журнал Newsweek назвала SimCity "феноменом поп-культуры". После этого Maxis выпустила Sim Life, Sim Earth, Sim Ants, Sim Copter и знаменитые Sim City 2000, Sim City 3000, Sim City 4. В 1997 году Maxis стала подразделением Electronic Arts, которая смогла реализовать давнюю задумку Уилла Райта. Он хотел выпустить имитатор жизни, в котором можно прожить жизнь за героя со своими потребностями, желаниями и характером. Такой симулятор бога в отдельной семье. Если бы тамагочи стал человеком и у него появилась семья, это был бы The Sims.

The Sims вышла в 1999 году, после чего Уилл Райт стал одним из "100 самых креативных людей в индустрии развлечений" по мнению журнала Entertainment Weekly. Уже к 2000 году The Sims попала в топ самых продаваемых компьютерных игр. Всего продано более шести миллионов копий игры по всему миру, а с учетом The Sims 2, 3 и дополнений к играм - более 100 миллионов копий, так что она является самой продаваемой PC-игрой за всю историю.

[html] [/html]В 2000 году вышло первое дополнение к игре The Sims: Living It Up – добавились некоторые предметы и возможности. В остальном это были все те же герои, говорящие на "симглише" - смеси украинского, филиппинского и языка навахо. Стоит отметить, что такие музыкальные группы, как Black Eyed Peas и Depeche Mode выпускали в свое время песни на "симглише".

Во втором дополнении The Sims: House Party появились новые предметы, а у героев - возможность устроить домашнюю вечеринку: позвонить друзьям, пригласить их в гости, заказать торт со стриптизершей (вместо которой могла вылезти горилла), устроить фуршет, запустить фейерверки. С появлением The Sims: Hot Date к фанатам игры прибавилось огромное количество представительниц прекрасного пола. Персонажи могли назначать друг другу свидания в злачных местах, целоваться, сплетничать и заниматься другими приятными мелочами. Перед выходом The Sims: On Holiday Уилл Райт удостоился места в Зале почета Академии интерактивных искусств и наук. В этом же 2002 году The Sims третий год подряд стала самой продаваемой в мире.

Аддон The Sims: Vacation отправили ваших героев на каникулы. Специальный Отпускной остров можно было самостоятельно обустроить: создать пляжи, горнолыжные курорты, отели и кемпинги. Можно отправить сима на рыбалку, покататься на сноуборде или устроить карнавал. И, конечно, приобрести сувениры на память (жаль, магнитиков на холодильник нет). В The Sims: Unleashed наконец-таки появилось то, чего так не хватало любителям животных - домашние питомцы. А старшее поколение получило возможность заниматься садоводством – так вот откуда берет свои корни "Ферма"! Кстати, домашние животные помогали изгонять из огорода незваных гостей, например, грызунов.

В декабре 2002 года создатели выпустили The Sims: Online, добавив возможность общения по сети и поездки в гости к симам из других стран. Однако игра быстро утратила популярность. В 2003 году игра The Sims стала самой продаваемой игрой…в четвертый раз! Среди новых дополнений были The Sims: Deluxe - улучшенный и дополненный вариант самой первой The Sims; The Sims: Superstar - для желающих обрести вечную славу в виртуальном мире; The Sims: Makin’ Magic - позволял превратить вредную учительницу или надоедливого босса в жабу, а также загипнотизировать недоступную девушку.

Вторая жизнь в 3D

И вот в 2004 году The Sims сдала свои позиции - ее место заняла The Sims 2. Сиквел стал самым крупным дебютом в истории компьютерных игр. Тут тебе и практически безграничный выбор персональных параметров сима (прически, типы тела, цвет кожи, глаз, очков, и одежды), и трехмерная графика, и возможность взглянуть на мир симов от первого лица. Герои стали передавать генетические данные своим детям, а игрок мог контролировать причуды, пристрастия и жизненные цели симов.

Первое дополнение к игре "The Sims 2: Университет" позволило симам получать высшее образование в студенческих городках, пить пунш из бочонков, учиться играть на гитаре и барабанной установке. "The Sims 2: Ночная жизнь" добавила ночные клубы и рестораны, а также автомобили, на которых можно добираться до нужного места. В The Sims 2: Holiday Edition стало возможным украшать дом к Рождеству, устраивать новогодние вечеринки и готовить торжественные ужины. "The Sims 2: Бизнес" позволил симам продвигать собственное дело.

Кроме восьми официальных дополнений на движке The Sims 2 вышли три игры серии The Sims Stories. В отличие от основной серии игр, в The Sims Stories существует одно место действия, но зато два режима игры: сюжетный и свободный. Предназначены игры в первую очередь для ноутбука – они работают в оконном режиме и автоматически приостанавливаются при закрытии крышки.

Безграничная власть

Одним из основных новшеств вышедшей в 2009 году The Sims 3 стал открытый игровой мир – можно путешествовать по всему городу без экрана загрузки. Всего в игре аж 23 города, а жизнь симов синхронизирована (персонажи стареют одновременно). Для игры существует целых 10 дополнений.

Что касается системы воспоминаний, она сильно отличается от The Sims 2. Теперь не только все важные события - учеба в школе, свадьба, рождение детей, смерть близких, разрыв отношений - автоматически записываются в Альбом воспоминаний, но и сам игрок может записывать любые другие события в жизни симов. Более того, воспоминаниями можно делиться в Facebook и Twitter, а также создать профиль на официальном сайте игры.

Мнение фанатов

Пока вы раздумываете, стоит ли покупать The Sims 4, мы выяснили у поклонников серии, что они любят больше всего в игре. Наши спикеры захотели остаться анонимными.

"Обычно я создаю одного альфа-самца, которому включаю режим бессмертия. Дальше вся манера игры сводится к схеме "плодитесь и размножайтесь". То есть этот вечно молодой парень женится, у него рождаются дети. Со временем я женю его на дочках, внучках и так далее. Есть одна особенность - когда я включаю древо семьи, у меня зависает комп".



"Когда я поставила апдейт на игру, она у меня заглючила, притом так, что вместо детей начали рождаться трубы. То есть по сути это был ребенок, но визуально - натуральная большая труба. А после установки лицензии один из персонажей стал похож на Фредди Крюгера".



"В The Sims самое главное для меня – развивать династию. В The Sims 4 древа нет, и меня это расстроило. Но я нашла выход! Я делаю скриншот и вырезаю картиночки в фотошопе. Хенд-мейд дерево готово. Когда мне надоедало играть, я либо сжигала симов, либо топила их бассейне".



"В The Sims 3 можно придумать себе цель жизни. Я выбираю "Стать властелином мира" и создаю безумных ученых. Когда долго играешь, со временем в реальности также хочется расставить все по своему желанию – дома, людей. А когда хочешь есть, в голове возникает значок еды из игры".



"В The Sims 2 при определенных условиях в дом к семье приходил клоун. Он жрал твою еду, будил по ночам и тупил. От него никак нельзя было избавиться кроме одного способа – утопить в бассейне. Что я, собственно, и делал".



"Я особо ничем таким не занимался, разве что топил симов, как и все. Больше всего меня удивляло, что они мочатся в штаны, если рядом нет туалета. Или это норма у американцев?"



"Я играл за феминистку-лесбиянку. Над симами не издевался. Ничего не раздражает. Игра - отвал башки просто!"



Мнение эксперта Властолюбие Компьютерная игра – это компенсация, реализация всего того, что люди не могут сделать в реальной жизни. Кто-то играет в стрелялки, потому что не может реализовать свою агрессию, кому-то не хватает интереса в жизни – они играют в бродилки. Например, мужчина, живущий 40 лет с родителями, у которого нет ничего интересного в жизни. Люди, которые примеряют на себя роль господа Бога в видеоигре и вершат судьбы, не могут реализовать власть, к которой стремятся бессознательно. Им не хватает в жизни уважения и признания – это человек с огромными амбициями, которые он не может удовлетворить. Например, это может быть муж-подкаблучник или женщина, которая долгое время сильно зависит от родителей. Или она была в семье принцессой и все прочили ей карьеру руководителя. Закончив школу, она стала рядовым бухгалтером, и по-прежнему хочет быть "королевой". Ну где ей еще реализоваться, кроме виртуальной реальности? Почему большая часть аудитории The Sims – женщины? Мужчины и женщины разные от природы. Для женщины самое главное – семейная сфера, мужчина же более социален. Послушайте, о чем говорят женщины-подружки – в первую очередь про отношения, а мужчины – о политике, мировых событиях. Тут уже надо смотреть, что не так у женщины с ее инстинктом реализации в семейной сфере. И ты умрешь, и я умру Что касается убийства персонажей в игре, все зависит от того, с каким настроем человек это делает. Если это нормальный настрой, значит человек репетирует свою собственную смерть. У нас у всех есть бессознательное представление, что смерть когда-то придет. Нам этого не хочется, у нас много страхов, мы обижаемся на жизнь и печалимся. Нам нужно смириться со смертью, и привыкаем мы к ней постепенно. Еще дети начинают играть в смерть – изображать умирающего бандита или ковбоя, играть в похороны. Другой случай, когда игрок убивает своего персонажа очень эмоционально, включенно, каким-нибудь изощренным способом. Это символическое самоубийство, следствие аутоагрессии. Такое бывает, когда человек заряжен обидой, гневом на кого-то, но не может сказать ему это напрямую. Возможно, это начальник, отец или муж, то есть человек, которого не хочется обижать. Этот гнев бродит внутри, не находя выхода, и в итоге заворачивается на себя. Тогда у человека и возникает аутоагрессия. Хобби и зависимость Есть тонка грань между хобби и зависимостью. Это нормально – иметь какое-то увлечение, у каждого свой способ отдыха. Но когда любовь к видеоиграм перерастает в зависимость, это очень опасно. Часто это остается незамеченным. Все начинается с того, что человек теряет контроль и во имя зависимости жертвует своим временем и здоровьем. Вообще, зависимость от видеоигр – это опасность, причем не меньшая, чем наркотик. Скорее это даже более опасная ловушка, так как потери, связанные с видеоиграми, скрытые, их сложнее отследить. Во-первых, это хроническая болезнь - игрок не проснется в одно утро и не скажет "Теперь мне безразличны компьютерные игры", чудес не бывает. Во-вторых, это прогрессирующая болезнь, затягивающая, как болото или водоворот. Как наркоману нужна все большая доза, так и игроману нужны все более острые ощущения. Он все больше времени проводит в игре и начинает идентифицировать себя с персонажами, уходя от реальности. В-третьих, эта болезнь смертельная. Компьютерная зависимость приводит к изнашиванию организма. Во время игры человек увлечен, его организм активизирован, он ощущает себя в стрессовой ситуации. У игрока нарушается механизм "активизация-расслабление", он не может вовремя расслабиться. Расходуется много энергии, и для организма это сигнал "Опасность!". При этом тело игрока остается в статичном положении, что нарушает нашу природную программу. Суть в том, что при поступлении сигнала "Опасность!" нам надо бежать (догонять или убегать, как в древние времена делали охотники). У человека ускоряется сердцебиение, повышается давление, мышцы разогреваются для действия. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, поэтому такие болезни, как инсульт и инфаркт, "молодеют". Если раньше это были болезни пожилого возраста, то сейчас с ними сталкиваются молодые люди до 30 лет. Стоит помнить, что предрасположенность к зависимостям передается генетически. Кто-то уходит в алкоголь, кто-то в наркотики, ну а кто-то в видеоигры. В первую очередь нужно посмотреть на историю семьи. Если в семье есть место алкоголизму, то человек находится в зоне риска. Кроме того, для людей, выбирающих компьютерные игры, характерна убегающая реакция при столкновении со стрессом. Когда они сталкиваются с опасностью, они прячутся от нее. Компьютерные игроки – не борцы, они не держат удар. То есть их трусость компенсируется виртуальным героизмом.

Ирина Соловьева Психолог

Дмитрий Кокоулин