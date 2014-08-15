В игре World of Warcraft появится персонаж "Робин Уильямс"

Фото: facebook.com/RobinWilliams
Покойного актера Робина Уильямса собираются увековечить в игре World of Warcraft, фанатом которой он был. Об этом сообщила в официальном Twitter-аккаунте WOW компания Blizzard Entertainment, создатель игры.
Ранее на портале Change.org появилась интернет-петиция за создание виртуального персонажа актера. Пользователи собрали более 10 тысяч онлайн-подписей.
"Создайте персонажа в World of Warcraft, чтобы почтить Робина Уильямса, большого поклонника игры и одного из самых веселых людей, когда-либо живших в мире", - говорится в онлайн-петиции.
Пока непонятно, каким именно персонажем станет Уильямс. Подписавшие петицию пользователи просили сделать его "неигровым" - чтобы за него нельзя было играть, но можно было встретить на просторах WOW. Однако Blizzard пока не подтвердила, что поступит именно так.
Актер Робин Уильямс 12 августа был найдем мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Предположительная причина смерти - самоубийство. В последнее время актер страдал от тяжелой депрессии.
В пятницу, 15 августа, западные СМИ сообщили, ссылаясь на вдову Уильямса Сьюзан Шнайдер, что у актера была ранняя стадия болезни Паркинсона. Симптомы этого недуга могут включать нарушения координации, замедление движений, утрату обоняния, снижение умственных способностей и затруднения с речью.