В игре World of Warcraft появится персонаж "Робин Уильямс"

Фото: facebook.com/RobinWilliams

Покойного актера Робина Уильямса собираются увековечить в игре World of Warcraft, фанатом которой он был. Об этом сообщила в официальном Twitter-аккаунте WOW компания Blizzard Entertainment, создатель игры.

Ранее на портале Change.org появилась интернет-петиция за создание виртуального персонажа актера. Пользователи собрали более 10 тысяч онлайн-подписей.

"Создайте персонажа в World of Warcraft, чтобы почтить Робина Уильямса, большого поклонника игры и одного из самых веселых людей, когда-либо живших в мире", - говорится в онлайн-петиции.

Пока непонятно, каким именно персонажем станет Уильямс. Подписавшие петицию пользователи просили сделать его "неигровым" - чтобы за него нельзя было играть, но можно было встретить на просторах WOW. Однако Blizzard пока не подтвердила, что поступит именно так.

Скончался американский комедийный актер Робин Уильямс

Актер Робин Уильямс 12 августа был найдем мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Предположительная причина смерти - самоубийство. В последнее время актер страдал от тяжелой депрессии.

В пятницу, 15 августа, западные СМИ сообщили, ссылаясь на вдову Уильямса Сьюзан Шнайдер, что у актера была ранняя стадия болезни Паркинсона. Симптомы этого недуга могут включать нарушения координации, замедление движений, утрату обоняния, снижение умственных способностей и затруднения с речью.