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Игры

14 января 2015, 17:40

На фестивале RuMineCone пройдет киберспортивный турнир по Minecraft

игры технополис видеоигры Minecraft RuMineCon

22 марта в конгресс-центре "Технополис" пройдет второй по счету фестиваль RuMineCon, посвященный культовой видеоигре Minecraft.

На фестивале покажут анимационные ролики и музыкальные клипы, устроят автограф-сессию с видеоблоггерами, пройдет киберспортивный Minecraft-турнир, интерактивные конкурсы и шоу косплееров.

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо поддержать проект на Boomstarter минимальной суммой в 1000 рублей. Общее количество мест будет ограничено: 100 VIP билетов, 1300 обычных билетов.

[ОБНОВЛЕНО]
Организаторы фестиваля не набрали необходимую сумму на краудфандинге. перезапуск RuMineCone назначен на лето этого года.

Mineсon (Mineсraft Convention) ежегодно проводится разработчиками игры Minecraft в разных странах мира. Фестиваль RuMineCon проводится специально для русскоязычных любителей Minecraft. Первый фестиваль, который прошел в марте 2014 года, за сутки посетило более 1500 человек.

Minecraft - видеоигра 2011 года в жанре песочницы с элементами выживания и открытым миром, разработана шведским программистом Маркусом Перссоном. Мир игры полностью состоит из блоков (ландшафт, предметы, мобы, игрок), и для текстурирования используются текстуры с низким разрешением. Игра разрабатывалась в течение недели, долгое время была в состоянии альфа- и бета-тестирования, и вышла в ноябре 2011 года.


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