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Свежий воздух

12 августа 2014, 10:29

Детский квест по книгам про Гарри Поттера пройдет в КЦ "ЗИЛ"

игры Культурный центр ЗИЛ квесты Гарри Поттер свежий воздух время с детьми

Фото: М24

В Культурном центре "ЗИЛ" 15 августа пройдет детский квест "Поиск сокровищ", основанный на серии книг про Гарри Поттера, написанных Джоан Роулинг. Ребята отправятся на поиски крестражей, выполнят сложные задания, а затем уничтожат злодея Волан-де-Морта.

"Во время квеста дети могут вспомнить сюжеты любимых книг, поучаствовать в заданиях на сообразительность и познакомиться с неизведанными уголками Культурного центра ЗИЛ", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Сбор участников в детской библиотеке. Начало квеста в 16.00. Вход бесплатный. Необходима регистрация.

Добавим, что квесты для детей в КЦ "ЗИЛ" проходят в течение всего лета. Мероприятия организовывают два раза в месяц. Квесты посвящены популярным детским произведениям: "Том Сойер" Марка Твена, "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона.

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