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Игры

11 июля 2014, 16:52

Игра Assasin's Creed Pirates до конца недели стала бесплатной

игры iOS Assasins Creed Pirates Google Play

Assasin's Creed

Игру Assassin's Creed Pirates можно скачать бесплатно до конца этой недели на iOS. Причем сделать это может лишь тот, кто обновил прошивку iOS хотя бы до версии 7.0, и у кого iPhone 5, не ниже. На Google Play акция, увы, не распространяется – там игра по-прежнему стоит чуть более 213 рублей.

Компания Ubisoft выпустила Assassin's Creed Pirates в декабре 2013 года, и игра является неполной версией серии. Геймер имеет возможность играеть за капитана корабля Алонсо Батилла, а из основных развлечений доступны лишь выход в открытое море, взятие корабля на абордаж и пушечные дуэли. При этом можно улучшать свое судно, набирать команду и исследовать Карибский бассейн в поисках сокровищ.

Всего в игре более 50 сюжетных и вторичных миссий, поиск сотен кладов и непрекращающиеся сражения на фоне многовековой войны тамплиеров и ассасинов.

Сюжет: Бесплатная Москва

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