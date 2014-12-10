Обновленная пошаговая стратегия Heroes III выйдет на планшетах и PC

Фото: might-and-magic.ubi.com

Компания Ubisoft переиздаст культовую пошаговую стратегию Heroes of Might & Magic III. Об этом сообщается на официальном портале игры.

Среди нововведений - высокое разрешение, улучшенная графика и совместимость с широкоформатными мониторами.

Всего игрокам будет доступно семь сценариев, 50 карт, а также локальная многопользовательская игра и редактор карт. Стоит отметить, что в PC-версии можно будет поделиться опытом с другими участниками сообщества Heroes III.

Платформа: Windows, iOS, Android. Дата выхода: 29 января





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