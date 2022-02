Обновленная пошаговая стратегия Heroes III выйдет на планшетах и PC

Компания Ubisoft переиздаст культовую пошаговую стратегию Heroes of Might & Magic III. Об этом сообщается на официальном портале игры.

Среди нововведений - высокое разрешение, улучшенная графика и совместимость с широкоформатными мониторами.

Всего игрокам будет доступно семь сценариев, 50 карт, а также локальная многопользовательская игра и редактор карт. Стоит отметить, что в PC-версии можно будет поделиться опытом с другими участниками сообщества Heroes III.



Heroes of Might and Magic III

Культовая пошаговая стратегиябыла выпущена компанией "3DO" в 1999 году. Русское издание от "Бука" вышло 15 марта 2000 года. В настоящее время выпущено шесть игр серии и представлен трейлер седьмой части

Большинство геймеров до сих пор считает Heroes III лучшей частью из серии. В отличие от второй части, в ней больше количество замков, персонажей, артефактов и заклинаний. Также стоит отметить улучшенную тактику боя.