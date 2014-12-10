Обновленная пошаговая стратегия Heroes III выйдет на планшетах и PC

Фото: might-and-magic.ubi.com
Компания Ubisoft переиздаст культовую пошаговую стратегию Heroes of Might & Magic III. Об этом сообщается на официальном портале игры.
Среди нововведений - высокое разрешение, улучшенная графика и совместимость с широкоформатными мониторами.
Всего игрокам будет доступно семь сценариев, 50 карт, а также локальная многопользовательская игра и редактор карт. Стоит отметить, что в PC-версии можно будет поделиться опытом с другими участниками сообщества Heroes III.
Дата выхода: 29 января
[html][/html]
Большинство геймеров до сих пор считает Heroes III лучшей частью из серии. В отличие от второй части, в ней больше количество замков, персонажей, артефактов и заклинаний. Также стоит отметить улучшенную тактику боя.