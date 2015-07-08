Форма поиска по сайту

Новости

08 июля 2015, 16:35

Культура

У Криштиану Роналду появился силиконовый двойник

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Японские ученые с помощью 3D-принтера смогли создать подвижного силиконового двойника футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание The Times of India.

Для создания двойника использовали 3D-сканирование с применением 110 микрокамер. Он выполнен в полный рост, у него двигаются глаза и веки.

Сам футболист уже успел познакомиться с двойником. По его словам, ученым удалось добиться максимальной схожести.

Криштиану Роналду – португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии. Самый дорогой футболист в истории футбола – за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов.

Роналду считают одним из лучших футболистов современности.

