У Криштиану Роналду появился силиконовый двойник

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
Японские ученые с помощью 3D-принтера смогли создать подвижного силиконового двойника футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание The Times of India.
Для создания двойника использовали 3D-сканирование с применением 110 микрокамер. Он выполнен в полный рост, у него двигаются глаза и веки.
Сам футболист уже успел познакомиться с двойником. По его словам, ученым удалось добиться максимальной схожести.
Роналду считают одним из лучших футболистов современности.