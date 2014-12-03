Форма поиска по сайту

03 декабря 2014, 13:09

Культура

Новый Assassin's Creed перенесет геймеров в викторианскую эпоху

Фото: kotaku.com

В сеть слили видео игрового процесса следующей игры серии Assassin's Creed. Она будет называться Victory и выйдет осенью 2015 году. Об этом сообщает портал Kotaku.

Компания Ubisoft подтвердила подлинность видеоролика. Действие Victory будет происходить в Лондоне Викторианской эпохи. Разработкой новой части занимается не основное отделение Ubisoft Montreal, а Ubisoft Quebec (впервые с 2007 года).

Assassin's Creed: Victory выйдет на PC, Xbox One и PS 4.

Напомним, ранее геймеры были недовольны Assassin’s Creed: Unity - в игре было очень много багов. Впоследствии компания Ubisoft извинилась за неисправности. Все геймеры, купившие игру, получат бесплатно дополнение Dead Kings ("Павшие короли").

А те, кто приобрел новый Assassin’s Creed в издании Season Pass или Gold Edition, смогут получить бесплатно одну из игр Ubisoft: The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin’s Creed Black Flag, Rayman Legends, Just Dance 2015.

