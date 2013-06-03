Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня 2013, 18:06

Культура

Летний маркет выходного дня открывается в "Музеоне"

Фото: М24

Летний маркет выходного дня открывается в парке искусств "Музеон" на площадке за "Черным квадратом" 8 и 9 июня. Здесь вы найдете дизайнерские игрушки, hand-made украшения, винтажные сувениры, виниловые пластинки, редкие книги, раритетные журналы и другие товары.

Посетителям предложат принять участие в мастер-классах, попробовать аппетитную домашнюю выпечку, отведав морковного фреша или лимонада, поиграть во фрисби, а также сразиться в настольные игры и отдохнуть на траве, слушая музыку или читая книгу.

По словам организаторов, в этом году маркет будут устраивать раз в месяц.

Мероприятие пройдет с 14.00 до 21.00.

Сайты по теме


игры продажи парк Музеон мастер-классы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика