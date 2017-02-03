Российская компания выпустила игру виртуальной реальности для всей семьи

Фото предоставлено издателями игры

Со 2 февраля российская игра "Волшебный фонарь VR" для устройств виртуальной реальности будет доступна сотням миллионов пользователей глобального игрового сервиса Steam во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба издателя развивающих мобильных приложений для детей "Интерактивный Мульт".

Семейная интерактивная игра "Волшебный фонарь VR", разработанная анимационной студией "Паровоз" по одноименному мультсериалу, переносит пользователя в комнату, где можно свободно взаимодействовать с различными предметами: играть с котом, рисовать на мольберте, смотреть сказки на проекторе. Все объекты в игре интерактивны.

Издатели игры считают, что в перспективе VR найдет применение и в секторе развлечений для всей семьи, так как видят необходимость в том, чтобы технология стала по-настоящему массовой.

Издательство "Интерактивный Мульт" является лидером в России в области создания и распространения познавательных и обучающих мобильных приложений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, созданных на основе мультипликационных сериалов телеканала "МУЛЬТ". На текущий момент издательство выпустило семь мобильных игр для детей.