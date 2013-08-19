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19 августа 2013, 16:54

ЧП

Нелегальный игровой клуб ликвидирован в квартире ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители ликвидировали незаконный игровой клуб, который обнаружили в пятикомнатной квартире в одном из домов в Гагаринском переулке. Оперативники изъяли 36 игровых автоматов. Выяснилось, что за несколько месяцев существования доход от казино составил почти 350 миллионов рублей.

В квартире было два входа и выхода на случай проверки полицейских. Статистические данные игроков выводились на установленные в квартире мониторы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Процессуальное решение будет принято после проведенной проверки.

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