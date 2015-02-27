Февральские слушания: "50 оттенков скуки", возвращение Centr и новый Галахер

Подводя итоги месяца, мы решили послушать песни не только топ-чарта iTunes, но и поисковика Shazam. Возвращение группы Centr, все те же "50 оттенков серого", новинки от Ноэля Галахера и многое другое – в нашей подборке популярных песен.

iTunes

1. Ellie Goulding – Love Me Like You Do

Кто еще мог оказаться на первой строчке iTunes, как не британская поп-певица Элли Голдинг, номинант Brit Awards 2010. Ее песня Love Me Like You Do стала заглавным треком к наделавшему шума фильму "Пятьдесят оттенков серого" (даже тут мы снова говорим о нем). Без сомнений песня обязана картине попаданием в топ-чарты iTunes, Billboard и других сервисов. Да – неизменный автотюн в голосе, да – хороший и простой хип-хоповый бит, да – фееричные синтезаторы и да – текст о срывающей крышу любви. Формула стара как мир, и работает до сих пор.

2. Imany – The Good The Bad & The Crazy (Filatov & Karas remix)

Imany – французская фолк- и соул-певица, чей дебютный альбом стал платиновым сразу в трех странах. В прошлом году у нее вышла вторая пластинка. Однако в топ попал не оригинал песни The Good The Bad & The Crazy, а танцевальный ремикс от Filatov & Karas. Такое ощущение, что ты попал на дискотеку 2000-х, когда было модно крутить deep-house/nu-disco-ремиксы на популярные треки. Хоть звучит композиция свежо, каждую секунду ожидаешь, что вот сейчас прозвучат заветные слова "What Is Love".

3. Hozier – Take Me To Church

Сингл Take Me to Church ирландского музыканта Hozier вышел на одноименном мини-альбоме еще в 2013 году. После этого песня появилась на альбоме Hozier 2014 года. Попав в январский топ, композиция не только закрепилась, но и поднялась на две позиции. Трек звучит мрачновато, но вдохновляюще, что не странно – в песне говорится об искуплении грехов и любви, за проявление которой в некоторых странах предусмотрена смертная казнь.

4. Centr – "По-жести" (нецензурная лексика, 18+)

Вот и вернулись в строй все трое бравых хип-хоп солдат: Slim, Птаха и Guf. Долгих пять лет Алексей Долматов радовал сольниками и совместными альбомами, в том числе и с Бастой, а также мемами "Guf умер". Такой вот нехилый реюнион и скорый концерт 27 февраля, открывающий российские гастроли. Что касается песни, тут все тот же серьезный разговор за жизнь без прикрас. Centr c ностальгией вспомнил, как было раньше, посмеялся над недалекими людьми и твердит, что вот мы все стоим тут, перед вами, подходи по-одному. Ну что, ребят, "угАрим па-жести"?

5. Noel Gallagher's High Flying Birds – Lock All the Doors

Экс-фронтмен Oasis Ноэль Галахер создал коллектив Noel Gallagher's High Flying Birds в 2011 году. Тогда же вышел дебютный одноименный альбом. И вот, спустя четыре года на низком старте оказалась пластинка Chasing Yesterday (выход запланирован на 2 марта). Lock All the Doors – один из четырех доступных треков. На самом деле демо-версия песни Lock All the Doors была записана еще во времена, когда Ноэль был в составе Oasis, но официально будет выпущена на сольнике Галахера.

В отличие от Ballad Of The Mighty I, здесь нет той мечтательности и юношеской уверенности в завтрашнем дне. Жесткие гитарные риффы, уверенный голос, что призывает закрыть все двери и включить свет. Как будто Ноэлю не почти 50, а еще нет и 30 лет, когда судьба тебя уже потрепала, но ты полон сил для новых свершений.

Shazam

Как оказалось, среди пользователей поисковика мелодий больше всего любителей танцевальной музыки.

1. AronChupa – I'm An Albatraoz

Было бы странным, если на первом месте оказалась какая-нибудь другая песня шведского диджея, певца, продюсера и футболиста (да, именно так) Арона Экберга, более известного как AronChupa. Ведь именно благодаря песне I'm An Albatraoz в 2014 году Арон взял первое место в чарте синглов Swedish Singles Chart.

Странно другое – в треке присутствует стиль pump up, популярный во всем мире в 90-е. Да, в России он вновь зазвучал в начале 2000-х, но уж никак не сейчас. Что до текста, то говорится в нем о маленькой мышке легкого поведения, просаживающей деньги и курящей сыр… хотя подождите – я же Albatraoz! Это краткий пересказ, но в принципе ничто не упущено. И Albatraoz – не птица, как могло кому-то показаться, а шведская электро/хип-хоп группа, в состав которой входит сам AronChupa.

2. Hozier – Take Me To Church

3. Imany – The Good The Bad & The Crazy

В отличие от танцевальных ремиксов, оригинал песни The Good The Bad & The Crazy – это полное переживаний откровение женщины. Она смогла признать, что может быть разной, и иногда все же становится сумасшедшей. Кроме того, это саундтрек к фильму "Крастоки в Париже". Приятная, ни к чему не обязывающая песня, под которую можно забыться и прогуляться одиноким вечером.

4. Feder feat. Lyse – Goodbye

Французский-продюсер Feder хоть и пишет простое электро, подходит к этому с умом. Он даже написал ремикс на композицию американского фолк-певца Сиксто Родригеса C’est Lundi. Собственная песня Feder – Goodbye с вокалом девушки под псевдонимом Lyse быстро стала хитом чартов. А все благодаря электронным звукам ситара, стандартной deep house перкуссии и томному голосу.

5. Nabiha – Animals

Темнокожая датчанка Nabiha, за плечами которой три полноценных альбома, выпустила сингл Animals в 2014 году. Чувствуется, что над треком поработали – "качающая" мелодия, давно ставший стандартом автотюновый припев, неплохие рэп-куплеты (конечно, не Missy Elliot, но все же достойно). То самое топливо, необходимое молодежи на дискотеках, чтобы потрясти бедрами.

Дмитрий Кокоулин