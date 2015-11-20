Русские в Египте, продажи iPhone и сирийские беженцы в Москве

Фото: m24.ru

Российские туристы летят в Шарм-эш-Шейх через Минск

Российские туристы, привыкшие отдыхать в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, нашли способ обойти введенный властями запрет летать в Египет, сообщает "Коммерсант". Теперь россияне отправляются на побережье Красного моря через Минск, хотя такие поездки обходятся в два раза дороже. Такая ситуация не нравится чиновникам, но пока у них нет возможности изменить ее. Между тем перераспределение потока может привести к росту туррынка Белоруссии более чем на 17 миллиардов рублей.

Сирийских беженцев оставили в Шереметьево

В четверг Гулистан Шахо Исса, многодетная мать четверых детей из семьи сирийских беженцев, живущих в транзитной зоне аэропорта Шереметьево более двух месяцев, просившая политическое убежище в России, была признана виновной в незаконном пересечении границы и оштрафована на 5 тысяч рублей Химкинским городским судом. Об этом сообщает "Коммерсант". Правозащитники считают, что обвинительный приговор нарушает международные нормы права. Семья намерена повторно подавать заявление на статус беженцев. Решения Федеральной миграционной службы они продолжат дожидаться в транзитной зоне.

АИЖК арендовало офис в центре Москвы

Соседями "Детского мира" в здании "Военторга" на Воздвиженке станут Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и входящие в него структуры, пишет "Коммерсант". В кризис помещение в центре Москвы удалось найти по выгодной цене: ставка аренды на уровне 36,8 тысяч рублей за 1 квадратный метр сопоставима с тем, сколько ведомство платит сейчас за офис классом ниже в Новых Черемушках.

Доля iPhone в продажах смартфонов в России снизилась

За первые девять месяцев 2015 года доля смартфонов на iOS в штучных продажах российской розницы год к году снизилась на 3 процентных пункта до 7%,передают "Ведомости". Такая же доля и у смартфонов на операционной системе Windows – она, напротив, за тот же период выросла на 3 процентных пункта. Максимальной в течение года доля iPhone была в IV квартале 2014 года – 13% в штуках. Тогда, несмотря на повышение цен на мобильные устройства от Apple на уровне 35%, продажи росли на фоне ажиотажного спроса. В январе 2015 года высокие продажи еще держались, потом начался спад. В то же время доля Apple в IV квартале 2015 года может вырасти: проявится эффект от продаж iPhone 6s, появившегося в России в октябре, а также сыграют роль предновогодние продажи.

В России набирает обороты выдача кредитов через Интернет без участия банков

В России могут полностью взять под контроль параллельный банкинг, сообщает "Российская газета". Сейчас под крылом у ЦБ уже находятся привычные микрофинансовые организации и ломбарды, но на параллельный финансовый рынок приходят все новые и новые игроки. Большую популярность в последнее время приобрела выдача займов через Интернет от физлица физлицу. Именно такой сервис, называемый P2P-кредитованием, привлек внимание мегарегулятора.

Депутаты и ведомства подготовили новые наказания для нарушителей правил дорожного движения

Несколько громких поправок в водительскую главу Кодекса об административных правонарушениях были озвучены на этих днях, пишет "Российская газета". Один из проектов предполагает, что штраф за излишнюю тонировку возрастает с 500 до 1,5 тысячи рублей. А второе попадание грозит уже штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Если они не устраняют нарушение на месте, то им дается некий срок, как правило, не больше суток. Если потом они попадаются с тонировкой второй раз, то к ним уже применяется другая статья КоАП – за неисполнение требования сотрудника полиции. А это уже арест до 15 суток.

Вторая поправка касается управления автомобилем без прав. Если у водителя нет прав, он должен заплатить штраф в соответствии с КоАП от 5 до 15 тысяч рублей. Однако для "золотой" молодежи это не деньги. Даже статистика ГИБДД показывает, что заплатить 8 раз по пять тысяч рублей в сутки, для них не проблема. Поэтому и предлагается внести в КоАП поправки, альтернативные штрафу. А именно обязательные работы. Попался в первый раз без прав – штраф. Попался второй без водительского удостоверения – иди, отмывай полицию, чисть дорожки, копай ямы. В общем, трудись на благо отечества и при этом совершенно бесплатно.

За правильностью размещения летних кафе станет следить техника

Если в нынешнем году за соответствием разрешенной площади и реально занимаемой летним кафе территории следили сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы с помощью лазерных рулеток и томов документации, то с будущего года эту работу доверят технике, передает "Российская газета". Новинка позволит полностью исключить человеческий фактор, а, следовательно, оперативно выявлять нарушителей.

Дом Варвары Карауловой напичкали подслушивающей аппаратурой

Московская студентка Варвара Караулова находится в СИЗО "Лефортово" – она арестована судом по обвинению в попытке участия в деятельности ИГИЛ (запрещенной в России). Об этом сообщает "МК.ru". По словам ее матери, весь их дом напичкали подслушивающей аппаратурой.