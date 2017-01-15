Форма поиска по сайту

15 января 2017, 09:46

IPhone пилота мог стать причиной крушения египетского лайнера MS804‍

Самолет авиакомпании EgyptAir мог упасть из-за iPhone пилота, передает французская Parisien.

По словам следователей, на записи с камер наблюдения аэропорта видно, что его помощник оставил смартфон, планшет и сумку с парфюмерией на панели приборов самолета. Предполагается, что перегрев литиевый аккумуляторов устройств мог привести к пожару на борту.

Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта.

На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки пропавшего лайнера обнаружили в море к югу от греческого острова Карпатос.

