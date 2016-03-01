Сегодня в СМИ: Тарифы на мобильный интернет и работа коллекторов

Фото: m24.ru

Власти приостановили повышение тарифа за проезд грузовиков по системе "Платон"

Правительство опубликовало постановление, замораживающее тариф на проезд грузовиков на неопределенный срок на уровне 1,53 рублей за 1 километр. Прежний график предполагал, что тариф должен вырасти с 1 марта до 3,06 рублей, сообщают "Ведомости".

Но ранее вице-премьер Аркадий Дворкович обещал, что плата за "Платон" не будет повышаться до 1 октября, а потом будет принято решение о ставке.

Еще одна мера в постановлении правительства – базовый тариф не будет индексироваться на инфляцию до 1 июля 2017 года. После этого он будет увеличен на инфляцию, накопленную с 15 ноября 2015 года.

Россия попала в тройку стран с самыми низкими тарифами на мобильный интернет-доступ

Россия в тройке стран с самыми низкими тарифами на мобильный интернет-доступ, вторая после Ирана, гласит отчет аналитической компании Content Review, пишут "Ведомости".

Аналитики сравнивали стоимость 1 Гб в странах, входящих в топ-50 по ВВП, пересчитав все тарифы в рубли по курсу ЦБ на 22 февраля 2016 года. Оказалось, что в России 1 Гб стоит 117 рублей – в 9 раз меньше, чем в Британии, Японии и Бельгии, и в 6 раз меньше, чем в Германии и Южной Корее.

Уступила Россия только Ирану: тамошний оператор Hamrah-e-Avval взимает за 1 Гб сумму, эквивалентную 13 рублям. Во второй половине 2015 года в Иране заработали сети 3G, что спровоцировало падение тарифов на 12 процентов, говорится в отчете.

Спецслужбы в смартфоне

Производитель iPhone категорически отказывается взломать смартфон террориста Сайеда Фарука, несмотря на требования ФБР и решение суда, пишет РБК.

"Этот беспрецедентный приказ напрямую нарушает Конституцию США. Его исполнение нанесет ущерб гражданским свободам, обществу и национальной безопасности" – так в заявлении 25 февраля пресс-служба корпорации Apple прокомментировала решение суда, который обязал производителя iPhone разблокировать смартфон террориста по запросу Федерального бюро расследований.

Альфа-банк выпустил кобрендинговую карту для пользователей World of Tanks

Альфа-банк объявил о выпуске кобрендинговой дебетовой карты World of Tanks, рассчитанной на поклонников этой компьютерной игры, пишет РБК.

По словам начальника управления розничного кредитования Альфа-банка Николая Волосевича, по условиям программы Альфа-банка и World of Tanks за потраченные по карте деньги клиентам будут начисляться бонусы, которые можно потратить на покупки в игре. С помощью карты банк рассчитывает привлечь новых клиентов

Туроператоры просят упростить въезд в Россию

Туристические компании просят МИД либерализовать правила въезда в страну иностранных туристов, в частности, внедрить электронные визы и предоставить европейцам возможность безвизового транзита, сообщает "Коммерсантъ".

Такие меры, уверены представители туриндустрии, могли бы серьезно поддержать развитие въездного туризма и увеличить число зарубежных посетителей из отдельных стран на 30-40 процентов. Но в России прочно сложилась практика лишь обоюдного ослабления визового режима.

Методы работы коллекторских агентств подкорректируют

Жесткие методы коллекторов при взыскании долгов с населения и активные претензии к ним со стороны госорганов заставили даже коллекторские ассоциации, которые традиционно стоят на стороне участников рынка, изменить свою позицию.

Так, из-за нарушений кодекса этики из крупнейшей ассоциации коллекторских агентств может быть исключено агентство Альфа-банка "Сентинел кредит менеджмент". Столь жестких санкций к коллекторам рынок еще не применял.

О том, что "Сентинел кредит менеджмент" ("Сентинел") оказалось под угрозой исключения из Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), "Коммерсанту" рассказали участники коллекторского рынка и подтвердили в НАПКА.

Банки начнут сообщать ЦБ, на какие цели их клиенты переводят валюту

Все переводы валюты из России и в Россию, а также внутри страны будут тщательным образом учитывать. Центробанк планирует обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о валютных переводах граждан, совершенных без открытия банковских счетов – кто переводит, сколько, куда, с какой целью, сообщает "Российская газета".

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания ЦБ, который размещен на официальном сайте мегарегулятора. Документ пока находится в стадии обсуждения – все дополнения будут приниматься до 9 марта 2016 года. Ранее данные о валютных переводах, по сути, оставались внутри банка и предоставлялись лишь по требованию.

Новшество может также отразиться и на обычных гражданах. Если сегодня при переводе денег клиентов не всегда спрашивают о целях данной операции (этот вопрос задается по желанию банка), то в будущем эта процедура может стать обязательной.

В список важных лекарств добавили 43 препарата

С 1 марта вводится в действие обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2016 год.

В этом году список потерял одно лекарство. Но зато расширился еще на 43, таким образом, в нем сейчас насчитывается 646 лекарственных препаратов, пояснил "Российской газете" кандидат медицинских наук, фармэксперт Орест Ибрагимов.

Вообще, если лекарство попало в этот список, значит, во-первых, оно не исчезнет с прилавков аптек и из медучреждений – правительство позаботится о том, чтобы оно было доступно для населения.

А во-вторых, лекарства из списка не будут дорожать семимильными шагами, как другие, даже если курс иностранных валют на бирже кардинально поменяется.