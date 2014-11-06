Форма поиска по сайту

06 ноября 2014, 08:46

Сотни тысяч пользователей Apple могли пострадать от нового вируса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, жертвами которого могли стать сотни тысяч пользователей техники Apple, пишет The Financial Times.

По данным исследователей, вирус проникает в устройства через приложения, которые можно скачать на сторонней площадке Maiyadi.

Программа распространилась в результате ряда атак на сервис iCloud на территории Китая. Добавим, что вирус переходит с одного устройства на другие, когда к зараженному компьютеру через кабель подключается iPhone или iPad.

