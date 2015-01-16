Алексей Панин арестован на 10 суток за мелкое хулиганство

Алексей Панин. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток актеру Алексею Панину, который ранее был задержан за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.

В суде против Панина было выдвинуто административное обвинение по статье "Мелкое хулиганство". Как рассказал представитель полиции, участвовавший в заседании, Панин мешал проходу граждан у отдела полиции, выражался грубой и нецензурной бранью и не реагировал на слова полицейских.

При этом сам актер частично признал вину. "У меня украли дочку, мое состояние понятно. Это похищение организовали сотрудники полиции, я могу назвать их фамилии", - сказал Панин, добавив, что в ближайшее время он намерен обратиться в управление собственной безопасности полиции.

Ранее сообщалось, что последние несколько дней Панин "осаждал" офис адвоката в Петергофе, где находились его дочь и бывшая жена. Панин, считая, что мать с девочкой находились там, с начала недели дежурил около станции, требуя встречи с дочерью.

По словам адвоката Александра Почуева, его доверительницу доставили в отдел полиции для опроса по заявлению Панина, что его ребенка насильно удерживают. Адвокат отметил, что в отделении полиции актер "обещал всех посадить, обвинял полицейских в получении крупных взяток, угрожал полицейским и пресс-службе полиции". После этого Панин был задержан.

Напомним, в 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Долгое время, несмотря на постановление главного судебного пристава РФ, сотрудники ФССП Москвы не могли заставить отца передать несовершеннолетнего ребенка матери. В частности, Панин сообщал, что девочка почти не знает матери, и выполнение требований суда может травмировать ее психику. Бывшая супруга актера утверждала обратное: что с самого рождения дочь жила с ней. Она обратилась за помощью в несколько инстанций, в том числе к уполномоченному по правам ребенка в Санкт- Петербурге.

Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции", а за роль в картине "Звезда" (2002 год) он был удостоен Государственной премии.