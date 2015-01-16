Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16 января 2015, 15:20

Алексей Панин арестован на 10 суток за мелкое хулиганство

хулиганство суды аресты Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток актеру Алексею Панину, который ранее был задержан за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.

В суде против Панина было выдвинуто административное обвинение по статье "Мелкое хулиганство". Как рассказал представитель полиции, участвовавший в заседании, Панин мешал проходу граждан у отдела полиции, выражался грубой и нецензурной бранью и не реагировал на слова полицейских.

При этом сам актер частично признал вину. "У меня украли дочку, мое состояние понятно. Это похищение организовали сотрудники полиции, я могу назвать их фамилии", - сказал Панин, добавив, что в ближайшее время он намерен обратиться в управление собственной безопасности полиции.

Ранее сообщалось, что последние несколько дней Панин "осаждал" офис адвоката в Петергофе, где находились его дочь и бывшая жена. Панин, считая, что мать с девочкой находились там, с начала недели дежурил около станции, требуя встречи с дочерью.

По словам адвоката Александра Почуева, его доверительницу доставили в отдел полиции для опроса по заявлению Панина, что его ребенка насильно удерживают. Адвокат отметил, что в отделении полиции актер "обещал всех посадить, обвинял полицейских в получении крупных взяток, угрожал полицейским и пресс-службе полиции". После этого Панин был задержан.

Ссылки по теме

Напомним, в 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Долгое время, несмотря на постановление главного судебного пристава РФ, сотрудники ФССП Москвы не могли заставить отца передать несовершеннолетнего ребенка матери. В частности, Панин сообщал, что девочка почти не знает матери, и выполнение требований суда может травмировать ее психику. Бывшая супруга актера утверждала обратное: что с самого рождения дочь жила с ней. Она обратилась за помощью в несколько инстанций, в том числе к уполномоченному по правам ребенка в Санкт- Петербурге.

Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции", а за роль в картине "Звезда" (2002 год) он был удостоен Государственной премии.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать