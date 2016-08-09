Потоп на Большой Молчановке произошел из-за поломки пожарного гидранта

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Во вторник неизвестные сломали пожарный гидрант на улице Большая Молчановка, это вызвало потоп, из-за которого было перекрыто движение в районе ЧП. На данный момент аварийные службы полостью устранили неисправность, движение автомобилей было восстановлено, об этом m24.ru рассказала руководитель пресс-службы Мосводоканала Александра Афиногенова.

Ранее сообщалось о том, что на улице Большая Молчановка произошел прорыв канализационной трубы, в результате там образовался стихийный фонтан. Впоследствии выяснилось, что течь была вызвана пожарным гидрантом.

"Это был срыв пожарного гидранта. Инцидент произошел во второй половине дня, аварийные службы оперативно устранили неисправность. На данный момент движение на Большой Молчановке полностью восстановлено", – заявила она m24.ru

Афиногенова добавила, что последнее время участились случаи срыва пожарных гидрантов. В результате инцидента во вторник никто не пострадал.

На улице Большая Молчановка прорвало канализацию

В конце июля на улице Кременчугская на западе Москвы также прорвало трубу с горячей водой, из-за этого улицу частично затопило кипятком. Тогда коммунальные службы оперативно прибыли на место аварии и в течение часа устранили прорыв. Они высушили подвал дома и восстановили жителям доступ к горячей воде.

Кроме того, на востоке Москвы в июне прорвало трубопровод. Из-за аварии несколько машин получили повреждения, одна из них перевернулась. На улице Гастелло, где произошла авария, было сильно затруднено движение до тех пор, пока коммунальные службы не устранили последствия ЧП.