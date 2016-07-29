На Болотной площади раскрасят гигантских зверей

Фото: оргкомитет фестиваля "Московское варенье. Дары природы"

Молодые московские художники раскрасят огромные фигуры зверей на Болотной площади 29 июля, сообщает оргкомитет фестиваля "Московское варенье. Дары природы".

Десять фигур экзотических животных давно появились на площадке фестиваля "Россия-Прованс" в центре Болотной площади. Многие гости фестиваля уже успели с ними сфотографироваться.

Стараниями художников звери приобретут каждый свой неповторимый яркий окрас. Попробовать свои силы в изобразительном искусстве смогут и все гости фестиваля.

Фестиваль "Московское варенье" продлится до 7 августа. На 33 фестивальных площадках в центре и округах города можно приобрести варенье 200 сортов, а также мед, фрукты, орехи и различные сувениры. По данным на 25 июля, его успели посетить 4 миллиона человек.

Помимо сладостей посетителей привлекает на площадки фестиваля и развлекательная программа. Организаторы приготовили для гостей фестиваля около тысячи спортивных и творческих мастер-классов и 150 выступлений московских творческих коллективов.