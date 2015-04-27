"Библионочь-2015" побила рекорды посещаемости

Фото: пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодежи

В ночь с 24 на 25 апреля в четвертый раз прошла всероссийская акция "Библионочь-2015". В Москве мероприятие посетили около 150 тысяч человек – это на 30 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Традиционно в акции приняли участие библиотеки, музеи и книжные магазины. В столице было зарегистрировано 627 мероприятий, организованных на этих площадках. В этом году "Библионочь" стала главным событием Года литературы.

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский посетил Библиотеку-читальню имени И.С. Тургенева. Здесь прошла лекция режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна и презентация крауд-арт проекта "Дневник горожанина". В работе над проектом приняли участие студенты ВШЭ, которые представили присланные дневники горожан в форме видео-инсталляции.

В библиотеке имени Тургенева состоялся поэтический конструктор

Дизайн-завод "Флакон" подготовил для своих гостей комиксы и перформансы, а также выставку рисованных историй "Бумфест".

В Доме-музее Марины Цветаевой можно было увидеть дневниковые записи, автографы и личные вещи поэтессы. А в концертном зале, переоборудованном в кинотеатр, показали перформансы из цикла "Новоселье".

В библиотеке имени Волошина посетители приобщились к декоративно-прикладному искусству Японии – увидели картины, каллиграфии и многое другое, а в библиотеке имени В.О. Ключевского прошел велоквест – участники сами выбирали свой культурный маршрут.

В Центральной универсальной библиотеке имени Н.А. Некрасова презентовали ресурс "Prozhito" – уникальную площадку, где можно было изучить личный дневник какого-либо известного деятеля советских годов. Кроме того, здесь прошла встреча с художницей-иллюстратором Мариной Лесковой.

Библиотека имени Некрасова приняла участие в "Библионочи"

В Российской государственной библиотеке для молодежи прочитал лекцию писатель Александр Кабаков, презентовал новую книгу немецкий автор Йенс Зентген, а фотограф Вивиан дель Рио провел мастер-класс. Гости смогли поиграть в словесные игры и послушать ретро-музыку. А для любителей современных технологий в библиотеке открылся цифровой зал МедиаLAB. Здесь можно посетить Музей электронной книги, познакомиться с работой 3D –принтера, а также посмотреть на современные компьютеры с пакетом специальных программ для архитекторов, дизайнеров и других.

В Торговом Доме Книги "Москва" для всех желающих прочитала лекцию Людмила Улицкая.

Кроме того, были презентованы и обещанные спецпроекты. Гости "Библионочи" увидели девять выставок проекта "Художник и книга" и познакомились с работами "Города в словах" – картинами, написанными на стенах столичных зданий.