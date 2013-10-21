Расписание столичных лекций: 21 – 25 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Как стать успешным предпринимателем? Что оставила нам эпоха авангардизма? Какими станут музеи будущего? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, посетив тематические лекции, конференции и мастер-классы, проходящие в Москве на этой неделе. О самых интересных мероприятиях вы узнайте из материала сетевого издания M24.ru

Понедельник, 21 октября

Исследователь музыкальной культуры и кандидат культурологии Юлия Стракович расскажет о том, как развивается музыкальная индустрия в современном мире. Лекция “Как продают музыку: музыкальная индустрия в XX и XXI веке” посвящена развитию музыкального рынка в эпоху цифровой революции.

Кто является ключевыми фигурами музыкальной экономики, как появляются и продаются хиты, чем вызван рост музыкального рынка в XX веке – ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в ходе мероприятия. Лекция Юлии Стракович станет первой в курсе, посвященном музыкальной индустрии сегодня.

Начало в 19:30. Стоимость билетов – 500 рублей.

Адрес: гуманитарный центр “Пунктум”, ул. Краснопролетарская, 31/1, стр. 5.

Также в понедельник можно будет окунуться в мир немого кино вместе с режиссером и сценаристом Ильей Коганом во время лекции “Фантазии немого кино”. Лектор познакомит слушателей с художественным своеобразием немых картин.

Кроме того, Коган обратится к истории мирового кинематографа – проследит развитие жанра немого кино и определит его роль в мировом культурном контексте. Лекция включает в себя просмотр отрывков фильмов 20-х годов прошлого столетия.

Начало в 19:30, стоимость участия – 250 рублей.

Адрес: книжный магазин-лекторий и кафе “Читалка”, ул. Жуковского, 4.

Вторник, 22 октября

Продюсер Илья Бачурин проведет мастер-класс "Иди и смотри. Вернись и снимай. Чего ждут от сценаристов и режиссеров российские кинопродюсеры?" Слушатели узнают, какие картины интересны продюсерам и почему, как сделать отечественное кино конкурентоспособным и какие сценарии востребованы на кинорынке.

Также Бачурин расскажет всем неравнодушным к киноискусству, как найти баланс между желанием снимать для себя и стремлением угодить аудитории, и ответит на интересующие вопросы.

Начало в 18:00, вход свободный.

Адрес: кинотеатр “Фитиль”, Фрунзенская наб. 12.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Путешественник из Белоруссии Александр Козловский поделится рассказом о своей двухмесячной поездке в Иран, одной из интереснейших и самых недооцененных стран Ближнего Востока. К 28 годам Козловский успел побывать более чем в 30 странах. Одно из самых "вкусных" путешествий Александра – поездка автостопом по Чечне, Дагестану, Азербайджану, Турции, Ирану и Узбекистану.

Лекция "Незабываемый Иран": начало в 19:00, вход бесплатный.

Адрес: лекционный зал экоцентра “Воробьевы горы”, Андреевская набережная, 1

В Еврейском музее пройдет лекция “Апология музыкальной нетолерантности. Псевдоеврейская гуманитарная дискотека”. Мероприятие проведет музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Также общественный деятель представит музыкальную программу, собранную из любимых и наиболее популярных, по мнению критика, композиций.

Начало в 19:00, участие бесплатное по предварительной регистрации.

Адрес: Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11,стр. 1А

Среда, 23 октября

Лекция-конференция, посвященная будущему музеев и выставочных пространств, состоится в среду. 11 экспертов, среди которых будут художники, архитекторы, искусствоведы, обсудят тему “Музей завтра. Формула успеха”.

Участникам объяснят, как музейные пространства интегрируются в городскую среду, становятся гармоничной частью ландшафта и активно проникают в медиасферу. Эксперты предложат решения развития выставочной культуры в России и познакомят с опытом зарубежных коллег. Модератором мероприятия выступит журналист, кинематографист и профессор НИУ ВШЭ.

Начало в 13:30, вход бесплатный.

Адрес: Музей архитектуры им. А.В Щусева, ул. Воздвиженка, 5

Для тех, кто желает стать телекорреспондентом, будет полезна лекция Михаиля Дегтяря “Как стать телерепортером. Как быть телерепортером”. Журналист и режиссер документального кино поделится своим опытом работы в кадре и поведает, как решать сложные задачи, постоянно возникающие в работе телерепортера.

Кроме того, лектор познакомит с профессиональными особенностями и нюансами работы на телевидении и расскажет, какими качествами нужно обладать для того, чтобы стать хорошим тележурналистом.

Начало в 21:00, посещение бесплатно.

Адрес: книжный магазин “Омнибус”, Кутузовский проспект, 21.

Четверг, 24 октября

В культурном центре “ЗИЛ” в четверг расскажут об искусстве и архитектуре авангардизма – движении, которое в начале XX века захватило все сферы художественной деятельности и оставило после себя большое количество памятников культуры. Лектор Елена Овсянникова, профессор МАрхИ и кандидат архитектуры подробно познакомит слушателей с творчеством Кандинского, Ларионова, Малевича.

Также в ходе мероприятия расскажут об опыте зарубежных авангардистов и проанализируют авторские концепции и творчество группировок АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов) и ОСА (Объединение современных архитекторов).

Начало в 19:30, стоимость билетов – 200 рублей.

Адрес: культурный центр “ЗИЛ”, ул. Восточная, 4, корп. 1

Вы когда-нибудь задумывались о том, как правильно сберегать и энергию и избавляться от отходов? Если хотите познакомиться с этой темой подробнее, то вам стоит посетить лекцию “Технология сжигания и энергосбережение”. Алина Кольковска проведет мероприятие, состоящее из двух частей. Первая – рассказ об инновационных путях и способах утилизации твердых бытовых отходов, во второй части можно будет узнать о том, как осуществляется энергосбережение ЖКХ на басе технологии “БОИС”.

Начало в 19:30, стоимость участия – 100 рублей.

Адрес: ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 26

Пятница, 25 октября

Увлекательная лекция- экскурсия по одной из самых известных столичных улиц – Арбату, недавно отпраздновавшему свое 520-летие, состоится в пятницу. Экскурсовод Екатерина Сумарокова проведет участников по Арбату, расскажет о судьбах великих людей, связавших свою жизнь с арбатскими переулками. Сумарокова покажет, где находилось кафе “Арбатский подвальчик”, где часто бывал поэт Владимир Маяковский или место, где находился знаменитый “московский дворик”.

Начало в 18:00, стоимость экскурсии – 300 рублей.

Адрес: станция метро Арбатская (Арбатско-покровской линии), на выходе.

Успешный предприниматель Шахар Вейсер проведет лекцию “Секреты успешных стартапов в России и за рубежом”. Лектор ответит на вопросы, интересующие любого начинающего предпринимателя, - что помогает построить успешный бизнес, как собрать успешную команду, как создать перспективную идею и заработать миллионы.

Мероприятие будет полезно для студентов, блогеров, начинающих предпринимателей, а также всех, кто заинтересовался темой лекции.

Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной аккредитации.

Адрес: Пресс-центр “РИА Новости”, Зубовский бульвар, 4