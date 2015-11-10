Viber пригласил художников к созданию новых стикеров

Фото предоставлено организаторами

Один из ведущих сервисов для общения Viber объявил о запуске второго конкурса под названием My City, My Vibe – в рамках проекта Sticky Fingers.

Sticky Fingers: My City, My Vibe – это международный дизайнерский конкурс, благодаря которому дизайнеры и художники создадут стикеры, отражающие атмосферу любимого города.

В составе жюри – креативный директор Viber Эрез Шохер, победитель первого конкурса Sticky Fingers Станислав ака drawkman, граффити-райтер Алек Монополи и многие другие. Им предстоит отобрать 20 финалистов – их число сократится до 5-ти избранных участников, которые поработают с командой дизайнерской студии Viber.

Конкурсный отбор www.viber.com/MyCityVibe продолжится до 18 ноября. 9 декабря будет известна двадцатка финалистов, а 15 декабря назовут имена победителей. Хештэг проекта – #MyCityVibe.