В "Музеоне" состоится граффити-джем и выставка "30 граней честности"

Фото: facebook.com/artmossphere

9 июля в Парке искусств "Музеон" пройдет граффити-джем, в котором примут участие 30 уличных художников. Каждый из них создаст граффити-работу на тему честности в режиме реального времени прямо на глазах посетителей парка. По итогам фестиваля все работы войдут в выставку "30 граней честности", которая продлится до 9 августа.

В граффити-джеме примут участие граффитчик и номинант премии Кандинского Миша Most, Кирилл Кто, переосмысляющий граффити в философских посланиях, граффутурист Petro, Андрей Адно, за 5 дней в одиночку расписавший 13-этажную московскую высотку, Алексей Luka, регулярно представляющий российский стрит-арт в составе международных выставок и фестивалей, а также один из самых активных московских граффити-райтеров Snekzy.

По выходным в "Музеоне" в рамках фестиваля Artmossphere состоятся живые выступления ди-джеев Flammable Beats, Top Nine, Predatorz, All The Most, Москиты и Back to school.