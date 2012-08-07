Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

07 августа 2012, 13:09

"Гараж" поддержит начинающих художников

художники гранты смотреть онлайн на m24.ru

ИТАР-ТАСС

Центр современной культуры "Гараж" объявил о начале проекта поддержки российских молодых художников.

"Гараж" предоставит стипендии художникам от 18 до 35 лет, которые пока не имели возможности зарабатывать своим творчеством и нуждаются в материальной поддержке. Им ежемесячно будет выплачиваться 20 тысяч рублей.

Заявки на соискание стипендий принимаются от представителей вузов творческого направления и членов экспертного совета программы. Подать заявки могут и сами художники, но перед экспертным советом их работы будут оценивать специалисты из "Гаража". По сообщению организаторов, главное требование – художественные работы должны быть выполнены в сфере актуального искусства.

"Приоритетными качествами при выборе кандидата будут неординарность мышления, работа с новыми материалами и формами, убедительность и логика художественных решений", - говорится в сообщении.

Заявки на стипендии принимаются с 1 по 31 августа по email: grant@garageccc.com

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать