"Гараж" поддержит начинающих художников

ИТАР-ТАСС

Центр современной культуры "Гараж" объявил о начале проекта поддержки российских молодых художников.

"Гараж" предоставит стипендии художникам от 18 до 35 лет, которые пока не имели возможности зарабатывать своим творчеством и нуждаются в материальной поддержке. Им ежемесячно будет выплачиваться 20 тысяч рублей.

Заявки на соискание стипендий принимаются от представителей вузов творческого направления и членов экспертного совета программы. Подать заявки могут и сами художники, но перед экспертным советом их работы будут оценивать специалисты из "Гаража". По сообщению организаторов, главное требование – художественные работы должны быть выполнены в сфере актуального искусства.

"Приоритетными качествами при выборе кандидата будут неординарность мышления, работа с новыми материалами и формами, убедительность и логика художественных решений", - говорится в сообщении.

Заявки на стипендии принимаются с 1 по 31 августа по email: grant@garageccc.com