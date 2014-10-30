Нирвана в Отрадном: в столице появится пятиметровая статуя Будды

В Отрадном появится буддийский храм

В Отрадном в 2015 году начнут строить первый буддийский храм - все необходимые разрешения для этого уже получены. Во дворе комплекса планируется установить пятиметровую статую Будды.

Как рассказал телеканалу "Москва 24" первый заместитель главы управы района Отрадное Сергей Подольский, инвестором религиозного сооружения станет Московская община буддистов.

"Согласно правилам землепользования и застройки Москвы, участок расположен на территории культурно-просветительских объектов. Начало строительства запланировано на 2015 год", - отметил Подольский.

После завершения строительства Отрадное станет самым веротерпимым местом столицы: в районе будут соседствовать православный и буддийские храмы, мечеть, синагога.

Завершить строительство буддийского храма планируется к 2017 году. Храмовый комплекс будет трехэтажным, в нем оборудуют залы для молитв, медитации, просмотра кино. В оздоровительном центре храма прихожане смогут пройти процедуру иглоукалывания и воспользоваться услугами тибетской медицины, сообщает газета "Известия".

Напомним, что разрешение властей на строительство храма в Отрадном община буддистов получила в этом месяце. Храм расположится по адресу Нововладыкинский проезд, владение 15.

Ранее M24.ru сообщало, что буддийский храм также появится на Поклонной горе. Его построят на пожертвования, сооружение будет посвящено памяти воинов-буддистов, погибших в Великой Отечественной войне. Здание храма может стать двухэтажным.

Отметим, в Москве около проживают около 20 тысяч буддистов. У них нет ни одного храма, но есть 15 центров.