Найден похищенный из храма медальон с мощами святых

Фото: ТАСС/Александр Петров

Медальон с мощами святых, похищенный из храма Покрова Богородицы в Покровском-Стрешневе, вернули церкви, сообщили M24.ru в самом храме.

ТАСС со ссылкой на настоятеля Михаила Титова сообщает, что в церковь пришла женщина, оставила медальон и ушла. Священник уточнил, что не будет заниматься розыском тех, кто похитил святыню.

Напомним, 27 января в полицию поступило сообщение о краже из храма – туда пришел неизвестный, забрал медальон и ушел.

Похищенный предмет культа был привезен из Италии и подарен храму одним из прихожан. Внутри изделия находятся частицы мощей святых Петра и Павла, древа Христа Господня, а также мощей других христианских святых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность".