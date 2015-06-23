Храм на юге столицы построят в стиле Архангельского собора Кремля

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

Строители начали возведение храма на юге столицы на улице Борисовские пруды. Об этом сообщил куратор городской программы строительства православных храмов, депутат Госдумы Владимир Ресин, передает пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, здесь планируется построить церковь на 500 прихожан, колокольню и дом причта. На данный момент специалисты уже залили фундамент храма и колокольни. "По задумке авторов проекта, строящийся собор повторит формы Архангельского собора Кремля, а отдельно стоящая 80-метровая колокольня - колокольни Ивана Великого", - рассказал Ресин.

Между внешний облик комплекса будет отличаться от кремлевского собора элементами и других известных московских храмов, в частности - знаменитой церкви Вознесения в Коломенском. "Этот объект взят под особый контроль. Здесь планируется выполнить масштабное благоустройство, обустроить подходы к воде, сделать прогулочную зону", - подчеркнул депутат.

Отметим, что рядом со стройплощадкой больше года действует деревянная часовня, построенная по старинным технологиям русского деревянного зодчества. За основу был взят проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Архангельской области.

Напомним, с 2010 года в столице действует программа строительства "200 храмов". Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Как работает программа строительства православных храмов

Программа реализуется за счет пожертвований от частных лиц и компаний. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В апреле 2015 года Сергей Собянин поддержал идею о переименовании программы "200 храмов". С инициативой о переименовании программы к мэру обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Число храмовых комплексов, которые предполагается построить, увеличивается в полтора раза. Название нашей программы "200 храмов" становится очень условным. Может быть, предложить москвичам подумать о том, как могла бы могла называться наша программа без цифр", – сказал он.

Стоит отметить, что "Программа-200" давно переросла в "Программу-380" за счет строительства объектов культа на территории Новой Москвы.

Первый храм "Программы-200" – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы – был освящен патриархом 23 сентября 2012 года. В прошлом году в столице велись работы по возведению 32 храмов, еще 20 планируется открыть в этом году.