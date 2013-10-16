Против хулиганов, ворвавшихся в храм в ЦАО, возбуждено уголовное дело

Задержана группа хулиганов, ворвавшихся в храм на Полянке

В отношении группы молодых людей, которые накануне ворвались в храм Григория Неокесарийского на улице Полянка и сфотографировались с пистолетом на фоне алтаря, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых. Это жители Москвы. Подмосковья и Рязани. Поиски четвертого нарушителя продолжаются, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что неизвестные ворвались в церковь около 18.30 вечера. По словам настоятеля церкви епископа Иеронима, молодые люди находились в невменяемом состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Иподиакон настоятеля Михаил Голубев пытался успокоить агрессивных людей, на что один из них приставил к его лицу пистолет с угрозой "разнести ему голову". После хулиганы сфотографировались с оружием в руках и скрылись.