Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2013, 08:40

Культура

Против хулиганов, ворвавшихся в храм в ЦАО, возбуждено уголовное дело

Задержана группа хулиганов, ворвавшихся в храм на Полянке

В отношении группы молодых людей, которые накануне ворвались в храм Григория Неокесарийского на улице Полянка и сфотографировались с пистолетом на фоне алтаря, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых. Это жители Москвы. Подмосковья и Рязани. Поиски четвертого нарушителя продолжаются, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что неизвестные ворвались в церковь около 18.30 вечера. По словам настоятеля церкви епископа Иеронима, молодые люди находились в невменяемом состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Иподиакон настоятеля Михаил Голубев пытался успокоить агрессивных людей, на что один из них приставил к его лицу пистолет с угрозой "разнести ему голову". После хулиганы сфотографировались с оружием в руках и скрылись.

храмы оружие следствие уголовные дела задержания чп хулиганства

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика