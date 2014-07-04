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Москва 24

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Общество

04 июля 2014, 10:19

Деревянную церковь без гвоздей за сутки возведут в "Коломенском"

храмы религия Сергий Радонежский деревянные церкви

В "Коломенском" началось строительство храма Сергия Радонежского

Новая церковь появится в Москве всего через день. Деревянную постройку возведут в рекордный срок на территории музея-заповедника "Коломенское". Церковь будет построена без использования гвоздей и спецтехники, сообщает телеканал "Москва 24".

Храм возведут в честь преподобного Сергия Радонежского - в этом году верующие отмечают 700 лет со дня его рождения. Церковь станет точной копией Андреевского храма, который в 1702 году появился в Соловках по указанию Петра Первого.

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Строить деревянную церковь будут 50 человек, среди которых - профессионалы, а также волонтеры, предварительно прошедшие обучение. Высота нового храма составит 5 метров. Завершить все строительные работы, украсить церковь куполом и внутренним убранством (повесить иконы, установить алтарь) обещают уже к 12.00 5 июля. В 14.00 храм осветят.

Через какое-то время деревянная церковь будет перевезена из "Коломенского" в другое место - туда, где есть приход, но не хватает храма. Скорее всего, будущее местоположение строения определится 5 июля.

Напомним, что 3 мая исполнилось 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. Он был монахом, наставником, основателем Троице-Сергиевой лавры. Служил идее объединения государства и прекращения междоусобиц. Уже при жизни Радонежского называли святым. В России сотни храмов носят его имя, десятки из них расположены в Москве и Подмосковье.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте фестиваля и на сайте M24.ru.

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