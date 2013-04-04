В столице отреставрируют 14 храмов

В Москве отреставрируют 14 храмов

Весной начнется реставрация 14 московских храмов. В список попали постройки на Большой Ордынке, в Хамовниках и в Басманном районе. На работы из городского бюджета выделено 150 миллионов рублей.

Субсидии будет получать не подрядчик, а сама церковь. Как сообщили в столичном департаменте культурного наследия, к реставрации приступят, когда в Москве установится теплая погода.

Так, например, город планирует отреставрировать кровлю и фасады Богоявленского кафедрального собора в Елохове. На работы планируется выделить 24,9 миллиона рублей.

Всего в столице насчитывается 312 объектов культурного наследия религиозного назначения различных конфессий, из них 112 объектов находятся в плохом состоянии.