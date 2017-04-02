Убивший 20 прихожан смотритель храма в Пакистане объяснил свои действия

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Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, обвиняемый в убийстве 20 прихожан, рассказал о мотивах, толкнувших его на данное преступление, сообщает агентство France Presse.

По словам 50-летнего Абдула Вахида, "он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его".

Тем не менее, полиция рассматривает ряд других версий. Не исключается, что подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным. Также преступление может быть связано с борьбой за руководство в храме.

По данным местных СМИ, Вахид и раньше проявлял агрессию к прихожанам.

По версии следствия, он и его помощники предварительно накачивали своих жертв наркотиками, после чего устраивали расправу с помощью мачете и дубинок.