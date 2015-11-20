В Москве пройдет фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

24 ноября стартует третий международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Как сообщают организаторы, программа включает в себя выступления коллективов из США, Израиля, Аргентины, Голландии. Фестиваль продлится четыре дня.

Все желающие смогут посетить мастер-классы, творческие встречи, лекции и кинопоказы. В этом году фестиваль посвятят памяти примы Большого театра Майи Плисецкой.

"Задача нашего фестиваля – показать то лучшее, что есть в мире современной хореографии, а главное, помочь талантливым российским постановщикам занять в нем свое место, – рассказала создатель фестиваля, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. – Мы хотим вписать Россию в контекст мировой современной хореографии".

Одно из важнейших событий Context. Diana Vishneva – финал конкурса молодых российских хореографов на сцене Электротеатра "Станиславский".